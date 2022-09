Energiebedrijven negeren toezichthouder en verhogen snel prijzen, politici willen opheldering

De aangekondigde tariefswijzigingen van Eneco en Greenchoice worden gewoon per 1 oktober doorgevoerd. Hiermee gaan de bedrijven in tegen de Autoriteit Consument en Markt. VVD en SP vinden dat de leveranciers zelf aan de Kamer mogen komen uitleggen ‘waarom ze zich niet aan de regels houden’.

Vorige week kondigden energieleveranciers aan de variabele tarieven voor stroom en gas flink omhoog te gooien per 1 oktober. Zo verhoogt Essent het tarief voor stroom met ruim 50 procent en de prijs van gas met meer dan 30 procent. Vattenfall deed dat met meer dan 50 procent. Eneco-klanten betalen een nieuwe gasprijs die twee keer zo hoog is: 3,40 euro per kuub gas. Dit is een flinke tegenvaller voor klanten met een variabel contract, voor wie de kosten met wel honderden euro's kunnen stijgen.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), een onafhankelijke toezichthouder die onder het ministerie van Economische Zaken valt, ageerde daartegen. Energiebedrijven beroepen zich op de branchevoorwaarden, maar volgens de ACM moeten klanten minimaal dertig dagen de tijd hebben om eventueel van energieleverancier te kunnen wisselen. De leveranciers waren te laat met de aankondiging voor 1 oktober, aldus de ACM. De autoriteit zou de bedrijven erop gaan aanspreken.

Genoeg tijd om over te stappen

Maar nu blijken Eneco en GreenChoice toch de tarieven te verhogen vanaf 1 oktober. De bedrijven gaan hiermee direct in tegen de waarschuwing van de ACM. De klanten hebben genoeg tijd om de nieuwe tarieven te beoordelen en dan eventueel over te stappen, vinden de leveranciers. Ze beroepen zich op het feit dat klanten met een variabel contract kosteloos binnen enkele dagen kunnen overstappen. Dat zou volgens hen dan ook de aankondigingstermijn moeten zijn.

Quote Er is absoluut geen sprake van de wet overtreden. Energie-Nederland

Branchevereniging Energie-Nederland zegt verbaasd te zijn over de interpretatie van de regels door de ACM. ,,Er is absoluut geen sprake van de wet overtreden”, aldus een woordvoerder. Eneco sluit zich hierbij aan. Een woordvoerder: ,,Wij hebben naar ons inzien geen wet of regelgeving overtreden. De ACM beroept zich op de opzegtermijn van dertig dagen, en verbindt daar dan van alles aan, maar dat klopt niet helemaal. In de wet staat niets over termijnen of over tariefwijziging.”

Bij Eneco kan een klant met een variabel contract binnen negen dagen overstappen, aldus de woordvoerder. ,,Binnen die termijn hebben de klanten de tariefwijziging ontvangen, en ze hebben zelf de keuze kunnen maken om voor die wijziging over te stappen. Dat is genoeg.” Wel gaat Eneco vanaf nu eerder een aankondiging doen. ,,Als de dringende wens per dertig dagen is, dan doen we dat ook. De eerste groep klanten krijgt dit weekend al de tarieven van november toegestuurd.”

Vattenfall kondigde hun tariefwijziging al aan vóór 1 september, en dus vallen ze buiten de waarschuwing van de ACM. Wel laat een woordvoerder weten achter de woorden van Energie-Nederland te staan. Essent is nog in overleg over de kwestie, en komt vrijdag met meer informatie.

Op het matje roepen

VVD en SP roepen de leiding van energieleveranciers Eneco, Essent en Greenchoice op het matje. De partijen hebben de commissie voor Economische Zaken en Klimaat voorgesteld om ze volgende week naar de Tweede Kamer te laten komen om tijdens een hoorzitting uitleg te geven over hun besluit om de tariefverhoging niet uit te stellen.

,,De energieleveranciers mogen zelf komen uitleggen in de Kamer waarom ze zich niet aan de regels houden”, aldus Silvio Erkens (VVD) hierover op Twitter. Volgens Renske Leijten (SP) is het ‘hoog tijd dat de energiebedrijven die hun tarieven onwettig verhogen naar de Kamer komen’.

De ACM beraadt zich inmiddels op vervolgstappen als de ondernemingen hun plannen doorzetten. Zij riskeren boetes, lasten onder dwangsom of bindende aanwijzingen. Consumenten kunnen in ieder geval een klachtenbrief invullen op de site van de ACM als ze niet akkoord gaan met de verhoging.

