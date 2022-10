Energietoeslag niet nodig en wil je 'm doneren? Hier moet je op letten

,,Ik snap de keuze van het kabinet om iedereen een korting te geven”, zegt Raquel García. ,,Gezinnen zitten in nood en er is een snelle oplossing nodig.” Door het tijdgebrek was het niet mogelijk om de korting gericht in te zetten voor die gezinnen die het het hardst nodig hebben, denkt García. ,,Maar individueel kunnen we de regeling wel rechtvaardiger maken. Zelf kan ik dat bedrag wel missen.”

Om de hoge energierekening te compenseren wordt vanaf 1 januari het prijsplafond ingevoerd. Voorafgaand daaraan ontvangen huishoudens in november en december een vaste korting van 190 euro per maand op hun energierekening. Dat bedrag wordt direct verrekend op je energierekening door energieleveranciers. Is je energierekening hoger, dan wordt het van het maandbedrag afgetrokken. Is de energierekening lager, dan wordt het restant verrekend op je jaarafrekening.

García vergelijkt begin volgend jaar het bedrag dat ze uitgaf aan de energiekosten met dat van het jaar daarvoor. Het verschil wil ze doneren. ,,Door de korting en de energiebesparing verwacht ik dat het een flink bedrag is, ook omdat we nu zonnepanelen hebben.”

Quote Een gift wordt niet gezien als inkomen en heeft vrijwel nooit invloed op de hoogte van verschil­len­de toeslagen Fiscalist Charlotte Zandvoort- Gerritsen van adviesbureau KPMG Meijburg & Co

Energiecompensatie schenken, kan dat?

Zowel op Twitter als Facebook wordt regelmatig geopperd om een bedrag – al dan niet anoniem- te schenken aan buurtbewoners, kennissen of vrienden die lastig rond kunnen komen. Zo gaven Bert en Chantal hun energiecompensatie nu al weg.

Maar waar moeten gevers en ontvangers op letten? Krijg je geen naheffing? Een schenking onder de 2274 euro is vrijgesteld. ,,Zowel de gever als de ontvanger hoeft daarover geen schenkbelasting te betalen of aangifte te doen”, zegt fiscalist Charlotte Zandvoort- Gerritsen van adviesbureau KPMG Meijburg & Co.

Vooral na de ‘boodschappenaffaire’ waarbij een inwoner van de gemeente Wijdemeren 7000 euro terug moest betalen van haar bijstandsuitkering, zijn gevers én ontvangers huiverig dat hun gift problemen oplevert. Ontvangers van een bijstandsuitkering moeten giften verplicht melden aan de gemeente en het bedrag van de gift wordt vervolgens afgetrokken van de bijstand.

De Tweede Kamer nam na die commotie een motie aan om giften tot 1200 euro per jaar vrij te stellen. Tientallen gemeenten pasten inmiddels zelf hun beleid aan, blijkt uit onderzoek van Investico. Onder andere in Amsterdam en Den Haag hebben giften tot 1200 euro per jaar geen invloed op de bijstandsuitkering.

,,Ook op de hoogte van de verschillende toeslagen, hebben giften vrijwel nooit invloed”, zegt Zandvoort-Gerritsen. ,,Een gift wordt niet gezien als inkomen.” Als het bedrag gespaard wordt, telt het wel mee met het vermogen. ,,Maar de huurtoeslag eindigt bijvoorbeeld bij een vermogen van ruim 30.000 euro.”

Quote Ik kon daar boos over gaan twitteren, maar ik koos voor een crowdfun­dings­ac­tie met de naam ‘de warme douche’ Sandra Nap

Een ander heeft het harder nodig

Vorig jaar maakte de overheid al bekend de belasting op energie te verlagen van 21 naar 9 procent. Dat leverde een gemiddeld huishouden een besparing op van 400 euro. ,,Waarom kreeg iedereen 400 euro terwijl de een het veel harder nodig heeft dan de ander”, vroeg Sandra Nap zich destijds af. ,,Ik kon daar boos over gaan twitteren, maar ik koos voor een crowdfundingsactie met de naam ‘de warme douche’.”

Nap investeerde die energiebesparing van 400 euro in waterbesparende douchekoppen. ,,Dat heeft direct te maken met het besparen op gas en het is heel makkelijk om zelf zo’n douchekop aan de slang te schroeven.” Ze zamelde in een paar weken 17.000 euro in. Daarbij richtte Nap zich in eerste instantie op huishoudens die de compensatie niet nodig hadden. ,,Die eerste dag ontvingen we meerdere donaties van 400 euro.”

Van het totale bedrag kocht ze 290 douchekoppen, leverancier Niebla verdubbelde dat aantal. De douchekoppen werden vervolgens uitgedeeld aan gezinnen bij vijf voedselbanken en in de Amsterdamse Bijlmer. Ook de tegemoetkoming voor november en december wil Nap investeren in douchekoppen. ,,Ik heb die korting zelf niet nodig. Dit jaar bespaarden wij 40 procent gas. We verwarmen nu met infrarood.”

Energiecompensatie herverdelen

Ook verschillende lokale kerken begonnen begin dit jaar inzamelingsacties om de energiecompensatie te herverdelen. ,,We gebruikten daarbij de hashtag met een plaatsnaam en dan ‘geeft warmte’”, zegt Christien Crouwel van de Raad van Kerken.

Crouwel is betrokken bij de protestantse gemeente van Nuenen. ,,Met ‘Nuenen geeft warmte’ hebben we samen met de Rooms-Katholieke parochie, 15.000 euro opgehaald.” De kerken deelde aanvraagformulieren uit op plekken waar mensen met een kleine beurs komen, zoals de voedselbank. 172 gezinnen meldden zich aan. Zij kregen een tegoedbon voor de lokale supermarkt ter waarde van 50 euro voor iedere volwassene en 25 euro voor ieder kind in het gezin. ,,De supermarkten zelf deden ook mee aan de actie door het bedrag te verhogen.” Crouwel benadrukt dat zowel het inzamelen van geld als de donaties niet beperkt zijn tot leden van de kerk. ,,Ons doel is het helpen van mensen in nood.”

