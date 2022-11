Experts: nieuw pensioenstelsel pakt beter uit voor jong en oud

Sekshuis redt het niet langer en moet dicht: ‘Klanten hebben minder te besteden, maar de kosten zijn torenhoog’

ALMELO - Hoge energierekeningen, logistieke overnachtingsproblemen van de prostituees en een terugloop van klanten. Een jaar na de opening is het al weer gebeurd met sekshuis El Amor. Het bordeel in het stadscentrum heeft vorige maand de huur opgezegd en is vertrokken uit Almelo. De rode lampen aan de Marktstraat zijn gedoofd.

8 november