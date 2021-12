Fiscus verdeelt aftrekposten bij belastingaanslag zelf

Nederland­sche Bank pakt Rabobank opnieuw aan vanwege witwasre­gels

Rabobank wordt opnieuw aangepakt door De Nederlandsche Bank (DNB) omdat die bank tekortschiet bij het tegengaan van witwassen. Dat heeft DNB vorige maand aan Rabobank laten weten. Wat de uitkomst is van het zogeheten handhavingstraject is nog onbekend. Rabobank wil daar ook niet over speculeren.

