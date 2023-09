Fooi geven? Dit is wat we in Nederland geven en wat ze in andere landen gewend zijn

Een fooi geef je aan het horecapersoneel als je tevreden bent over de service. Het is dus absoluut niet verplicht. In Nederland zullen ze dan ook niet boos op je worden als je geen fooi geeft. In andere landen kan dat wel zo zijn. Benieuwd in welke landen je écht problemen kan krijgen als je geen fooi geeft? Of in welke landen je juist iemand beledigt als je wel een extraatje geeft aan het einde van je maaltijd? Je ziet het in de bovenstaande video.