Frits verbruikt 3000 kWh, 2500 kuub gas per jaar: ‘Voor een huis met deze omvang vind ik het niet veel’

Energierekening Ben betaalt voor stroom in Polen veel minder dan in Nederland: ‘17 cent per kWh’

Ben van Brunschot (37) heeft naast zijn woning in Best nog een appartement in Polen. De energierekening in Nederland verschilt nogal met die in Polen. Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander.