Geen verrassingen na je vakantie: zo houd je in het buitenland je databundel in de gaten

De kans dat je op vakantie per ongeluk een hoop kosten buiten je normale telefoonbundel maakt, is gelukkig kleiner dan vroeger. Sinds 2017 mag je in andere EU-landen net zo binnen je bundel bellen en internetten als in eigen land. Dat geldt ook voor een paar landen buiten de EU. ,,Bij ons vallen het Verenigd Koninkrijk, IJsland en Noorwegen hier ook onder’’, zegt woordvoerder Klaas Jan Lageschaar van T-Mobile.

Zwitserland en Turkije zijn landen waar je vaak extra kosten maakt. ,,Check altijd voor je op reis gaat de website van jouw provider, adviseert Hayte Hugo van techplatform Tweakers. ,,Die heeft een lijst met landen waar je kunt internetten zonder extra kosten.’’ Wel waarschuwt hij dat een ‘onbeperkte’ bundel in het buitenland niet echt onbeperkt is. ,,Bij T-Mobile kun je tot 35 GB gebruiken, bij Vodafone 40 GB.’’

Ga je naar een land buiten de goedkope groep, dan kun je bij je provider vaak een speciale bundel kopen. Voor een vaste prijs, bovenop je abonnement, krijg je een aantal MB’s en belminuten. Het voordeel is dat je het ter plekke kunt regelen en op de hoogte wordt gehouden van je verbruik. Nadeel is dat het vaak relatief duur is.

Overschrijd je binnen de EU je bundel dan zijn de extra kosten afhankelijk van je provider en soort abonnement. Dat kan oplopen tot 31 cent voor een belminuut en 15 cent voor 1 MB (150 euro per GB!). De meeste providers bieden extra bundels voor een redelijke prijs. Sommige zorgen dat je wel kunt blijven internetten, maar verlagen je snelheid.

Hoeveel verbruik je? Zit je vast aan een bepaald aantal MB’s? Dan is het handig om te weten wat je ongeveer verbruikt per toepassing. Films streamen: tussen de 1000 en 3000 MB ( is 1 tot 3 Gb) per uur.

YouTube: tussen de 2 en 5 MB per minuut.

Whatsapp: 0,01 MB per tekstbericht, 1 tot 2 MB per verstuurde of ontvangen foto, 300 MB per uur videobellen.

Spotify: 40 MB per uur.

Google Maps: 35 MB per uur.

Schaf een lokale simkaart aan

Een goedkopere optie in veel landen buiten de EU is om een lokale simkaart aan te schaffen. Zo kun je in diverse Oost-Europese landen voor een paar euro een simkaartje kopen op het vliegveld. Voor landen waar dat niet mogelijk is, kun je er vaak een online bestellen. Ga je bijvoorbeeld naar Noord-Amerika? Dan zijn er verschillende aanbieders die je een Amerikaanse simkaart opsturen; meestal heb je die binnen een week in huis. Hugo: ,,Het voordeel is dat je de simkaart dan in het vliegtuig kunt omwisselen en je direct na het landen weer online bent.’’

Ben je te laat met bestellen? Bij nieuwere, luxere telefoons kun je gebruik maken van een e-sim. ,,i­­Phones en de duurdere Samsung­telefoons bieden dat vaak aan. Daarmee kun je digitaal simkaarten naar je telefoon uploaden. Het maakt niet uit of je provider in Nederland dit ook ondersteunt, je moet een provider in je land van bestemming vinden die het aanbiedt.’’

Zet internet uit

Ben je toch bang voor extra kosten? Schakel dan je mobiele data voor de zekerheid uit. Want ook als je je telefoon niet actief gebruikt, kun je flink wat verbruiken. Denk aan WhatsApp dat berichten binnenhaalt. Volgens Hugo is het prima te doen om op reis alleen gebruik te maken van wifi. ,,Je kunt veel vooraf downloaden: muziek op Spotify, films en series op Netflix en andere streamingsdiensten en kaarten via Google Maps. Dan hoef je alleen nog je berichten binnen te halen via een wifi-verbinding.’’

Neem je de ferry naar Engeland of ga je op een cruise? Dan is het oppassen geblazen. Hugo raadt aan je internet uit te zetten en alleen gebruik te maken van eventuele wifi. ,,Je telefoon gaat op zoek naar een netwerk, welke maakt niet uit. Zo kun je onbedoeld met een maritiem netwerk verbinden.’’ De kosten daarvan verschillen per provider, maar ze kunnen oplopen tot wel 10 euro per MB.

Let ook op in grensgebieden: het zou zomaar kunnen dat je telefoon ongemerkt overschakelt naar een netwerk van het buurland. Niet erg natuurlijk als dat goedkoper is. Je kunt het netwerk in elk geval handmatig aanpassen.