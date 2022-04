Geld als (verjaardags)cadeau? ‘Belangrijker dan het bedrag, is de presentatie’

Een uitnodiging voor een feestje. Wat geef je als cadeau? Wat is eigenlijk normaal om uit te geven aan een cadeau en is geld geven ‘not done’? En waar moet je vooral niet mee aankomen? Twee etiquetteexperts delen hun ervaringen.

In de lente, zeker nu corona ons niet meer tegenhoudt, barst het van de feestjes. Anne-Marie van Leggelo van Het Etiquette Bureau beaamt: ,,In deze periode zijn niet alleen veel mensen jarig maar er is momenteel een babyboom en een explosie van vrijgezellenfeesten en bruiloften. Als je niet oplet, betaal jij je scheel aan cadeaus.”

1. Hoeveel geld geef je uit aan een cadeau?

Wat gebruikelijk is om aan een cadeau uit te geven, ligt aan wat je te besteden hebt en is afhankelijk van de gelegenheid en van de band die je met diegene hebt. Volgens etiquette expert Beatrijs Ritsema is het bij verjaardagen normaal om aan een cadeau voor kinderen een tientje en voor mensen boven de achttien 15 euro te besteden. ,,Maar het is geen wet van Meden en Perzen”, voegt ze eraan toe.

Quote De oudere generatie vindt het meestal niet kunnen maar voor verjaarda­gen van tieners is het vaak: hoe meer, hoe beter Beatrijs Ritsema, etiquette-expert

Of geld geven als cadeau ‘not done’ is, ligt ook aan de wens van de ontvanger, meent Ritsema: ,,De oudere generatie vindt het meestal niet kunnen maar voor verjaardagen van tieners is het vaak: hoe meer, hoe beter. Ik vind geld zelf een armetierig cadeau. Saai en het gevaar bestaat dat het in de portemonnee verdwijnt en de dag erna opgaat aan een onsje jonge kaas. Dat is niet de bedoeling van een verjaardagscadeau. Zelfs een bon is beter dan geld.”

Toch wordt er regelmatig om geld gevraagd, zo ook bij huwelijken. Wat moet daar als richtlijn gehanteerd worden? ,,Trouwt een collega, dan is 20 tot 40 euro een richtlijn, bij een familielid of vriend is tussen de 40 en 60 euro gebruikelijk en bij een hele goede vriend boven de 50, vaak 100 euro”, zegt Van Leggelo.

2. Wat geef je als er geen wensen zijn?

Van Leggelo: ,,Belangrijker dan het bedrag dat je er aan uitgeeft, is de presentatie ervan. Geef het aandacht. Een verfrommeld of kapot cadeaupapier oogt vrij onsympathiek. Weet je echt niets te geven? Koop een mooie kaart en schrijf daarop: mijn cadeau is dat ik je heel graag meeneem naar een lunch of een beautysalon, dan kun je samen een mooie herinnering maken. Dan moet je het ook wel doen, kom er snel op terug en prik een datum. Een belevenis is een mooi cadeau.”

En wat is nooit een goed idee om cadeau te doen? Ritsema: ,,Geef nooit een cadeau dat beweegt; geen puppies of katjes of vissen in een aquarium. Vermijd opvoedende cadeaus: een abonnement op de sportschool, een boek over afvallen, een cursus Japans. Hoe goed bedoeld ook, het komt belerend over. En geef geen cadeaus die je niet kunt wegwerken. Het moet in een laatje passen want met een cadeau moet je kunnen doen wat je wilt. Een beeldhouwwerk of een schilderij van anderhalf bij twee is dus geen goed idee, het valt ook op als je het niet opstelt.”

Quote In het algemeen splits je de rekening eerlijk tussen iedereen. Het is een beetje raar als de een 6 euro bijdraagt en de ander 40 Beatrijs Ritsema

3. Hoe bepaal je de inleg van een groepscadeau?

Nu we allemaal wel een tikkie app op onze smartphone hebben, is het makkelijker om een gezamenlijk cadeau te kiezen en dit met een groep te betalen. Zo kun je een groter cadeau geven. Maar niet iedereen heeft dezelfde portemonnee. Is het bij een groepscadeau altijd zaak dat iedereen evenveel bijdraagt of mag iedereen dat bedrag zelf bepalen?

Ritsema: ,,In het algemeen splits je de rekening eerlijk tussen iedereen. Het is een beetje raar als de een 6 euro bijdraagt en de ander 40. Tenzij het om heel veel geld gaat, dan kun je zeggen: ik vind zelf 25 euro wel genoeg. Het is altijd een vrije keus, elk bedrag is vrijwillig. Dan kunnen jullie er samen voor kiezen om voor een goedkoper cadeau te gaan. Of je zegt dat je liever niet meedoet aan het groepscadeau en geeft iets wat wel betaalbaar voor je is.”

