Gemeente die schulden overneemt? Plan van RVS moet 600.000 huishoudens van schuld verlossen

Geldflaters Alma leende 3000 gulden voor de auto van haar vriend: 'Ik kwam er snel achter dat hij een ander had’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Alma Sanders (42) uit Apeldoorn, die uit verliefdheid een lening van 3000 gulden afsloot om een auto voor haar vriendje te kunnen betalen. Ze kreeg het geld nooit meer terug.

19 april