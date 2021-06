Gerard (23) betaalt in Amsterdam 728 euro voor 6 m2 en woont straks bijna tien keer zo groot

De 23-jarige Gerard Kock verhuisde vier jaar geleden voor zijn studie naar Amsterdam. Daar begon hij in een studentenkamer van 6 vierkante meter, waarvoor hij 728 euro per maand betaalde. Binnenkort zegt hij de hoofdstad vaarwel en verhuist hij naar een appartement in Haarlem, dat bijna tien keer zo groot is. Relatief gaat zijn huurbedrag niet enorm omhoog.

Het appartement dat de 23-jarige binnenkort betrekt is een toevalstreffer. Via verschillende platformen als Funda en Kamernet zocht Kock naar geschikte woningen. Uiteindelijk vond hij het appartement bij een makelaar die de woning op huurplatform Pararius zette. ,,Mijn eisen waren niet per se hoog. Ik begon met zoeken in Amsterdam, maar toen dat niet succesvol bleek stond ik ook open voor Haarlem als woonplaats.”

Quote Mijn doel is absoluut om rond mijn dertigste een eigen woning te hebben Gerard Kock

Het appartement in Haarlem dat Kock binnenkort betrekt is ongeveer 50 vierkante meter. Het heeft een aparte slaap- en badkamer en keuken, en Kock hoeft deze voorzieningen niet te delen met anderen. Per maand betaalt hij 1250 euro, inclusief gas en licht. ,,Ook hoeft er heel weinig aan te gebeuren. Als ik nog veel aan het huis had moeten klussen had ik het niet gedaan. Ik ga niet zoveel moeite in een huurhuis stoppen.”

Kock studeert Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam, en koos de stad doelbewust ook als woonplaats. Door de pandemie was het echter een heel andere ervaring om er te wonen. ,,Het heeft mijn perspectief op in het centrum van Amsterdam wonen wel veranderd. Ik ging erheen om ook wat van de drukte mee te krijgen, maar door corona was dat vrijwel onmogelijk.”

‘Meer behoefte aan rust’

De weinige prikkels die Kock van buitenaf kreeg de afgelopen tijd, hebben ervoor gezorgd dat zijn woonwensen zijn veranderd. ,,Door corona kijk je naar andere dingen. Omdat je er zo weinig op uit kan gaan, zijn soms de kleinste prikkels al te veel. Ik heb hierdoor veel meer behoefte gekregen aan rust om mee heen, zeker als ik moet werken. Dat heb je in het centrum van Amsterdam straks niet meer”, aldus Kock.

Marc van der Lee, van makelaarscoöperatie NVM herkent dat de coronacrisis invloed heeft op de woonwensen. ,,We zien dat de kwaliteit en kwantiteit van woonruimte belangrijker wordt. Mensen trekken meer uit de grote steden naar het platteland, en meer ruimte, een tuin en een extra werkkamer zijn belangrijker dan voorheen.” Naast het feit dat de huizenprijzen in grote steden de pan uit rijzen, ziet Van Der Lee ook een prijsstijging in plattelandsregio’s. ,,In sommige delen stegen de prijzen van woningen hier zelfs harder dan het landelijk gemiddelde.”

‘Eigen huis rond mijn dertigste’

Kock wil maar enkele jaren in het appartement in Haarlem wonen. ,,Mijn doel is absoluut om rond mijn dertigste een eigen woning te hebben. Dit kan ik niet alleen, dus ik zal samen met mijn vriendin moeten gaan sparen. Helaas zit ik ook met een studieschuld, dus af en toe maak ik me best zorgen om hoe dat zal gaan.”

Ook de NVM ziet dat toetreden tot de woningmarkt nu extra moeilijk is voor jongeren. Van der Lee: ,,We zien in het algemeen dat het voor starters moeilijk is om onder de huidige omstandigheden een woning te kopen. De markt is ontzettend krap en er wordt fors overboden. Veel starters hebben daarnaast een studieschuld. Die combinatie werkt gewoon niet.”

Volgens Van Der Lee is ‘snel en intelligent bouwen’ de oplossing voor het probleem van starters op de woningmarkt. ,,Er is het meest behoefte aan woningen voor deze groep. De markt moet weer in beweging komen; met het huidige aanbod zit die stevig op slot. Hier zijn ook wij als NVM ongelukkig mee.”

Kock ziet de toekomst ondanks de lastige woningmarkt positief. ,,Ik weet wat me te doen staat om niet voor eeuwig te blijven huren. Werken en sparen. Als mijn vriendin klaar is met haar studie trekt ze waarschijnlijk bij mij in. Dan kunnen we de kosten voor de huur van het appartement in Haarlem delen.”

Hoge huren zijn eerder regel dan uitzondering, en studentenkamers worden vaak voor de hoofdprijs aangeboden. Studenten voerden eind vorig jaar actie om het huisjesmelken aan de kaak te stellen:

