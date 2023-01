Gerrit liet voor te veel geld een nieuwe sifon plaatsen: ‘Ik had een kostenindicatie moeten vragen’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Gerrit Rottink (68), die een kleine 1000 euro kwijt was aan het vervangen van een sifon.

Wat is een sifon en waarom moest hij vervangen worden?

,,Een sifon is dat ding in de vorm van een u die onder een gootsteen hangt en die rioolstank tegenhoudt. Ik was aan de wastafel in de badkamer aan het schoonmaken en dat ding brak af. Het was een beetje oud, het plastic was hard geworden dus dat kan breken. Ik denk: ik koop een nieuwe en zet hem er wel even op.”

Maar dat lukte niet?

,,Bij de Gamma kocht ik er een voor 17 euro maar ik kreeg het niet voor elkaar hem erop te krijgen.”

Ben je onhandig?

,,Ik ben niet echt handig nee. Schilderen, behangen en boren doe ik wel maar ik ben af en toe wel een beetje slordig. En dit was gewoon gedoe. Onder de wastafel, er moet een rubber op de afvoer en aan de andere kant van de sifon en dat moet aan twee kanten worden aangesloten. Dat lukte allemaal niet. Nu een uur proberen was ik er wel klaar mee.

Ik gaf het op en belde een loodgieter. Ik maakte een afspraak voor een vrijdagmiddag. Ze kwamen niet want het was druk. Toen zouden ze maandag komen maar weer waren ze er niet. Uiteindelijk kwamen ze op dinsdag rond een uur of zes ‘s avonds.”

Quote Ik vroeg op een gegeven moment waarom het zo lang duurde. Het was moeilijker dan ze dachten, zeiden ze Gerrit Rottink (68)

En toen?

,,Ze kwamen met zijn tweeën en waren vervolgens twee uur lang bezig. Ze kregen het er niet op, daarna bleek het te lekken, toen moesten ze een stuk afzagen van de buis. Ik stond er niet twee uur naast natuurlijk. Wel vroeg ik op een gegeven moment waarom het zo lang duurde. Het was moeilijker dan ze dachten, zeiden ze.”

Wanneer kreeg je de rekening?

,,Toen ze klaar waren. Ik dacht dat het wel tweehonderd of driehonderd euro zou worden, omdat ze voorrijkosten rekenen van 45 euro en omdat ze zo lang bezig waren. Maar toen ik moest pinnen, bleek het 968 euro te kosten!”

Hoe dan?

,,Twee keer uurloon keer twee, plus voorrijkosten. Ik schrok vreselijk. ‘We hebben niet eens avondtarief gerekend’, was hun antwoord. Ik ben niet assertief maar wist gelukkig wel uit te brengen: ‘Jullie zouden hier tussen twee en zes komen.’ Verder wist ik niets te zeggen. Ik maak mijn hele leven al nooit ruzie, het zit niet in me.”

Quote Ik had van tevoren een indicatie moet vragen van de eventuele kosten Gerrit Rottink (68)

Vond je dat op dat moment niet jammer?

,,Jazeker. Maar ik betaalde en hield verder mijn mond. Achteraf heb ik nog een andere loodgieter gebeld. Hij vond het ook aan de prijs. Maar hij vertelde me dat hij zelf zo druk is dat het anders maanden had geduurd voordat het gemaakt kon worden. Daarom werkt hij met onderaannemers, zoals degene die bij mij langs kwamen.

Terwijl ze bezig waren, was ik over eventuele vervanging van een wastafel begonnen. Een van hen gaf me zijn privénummer om er een afspraak voor te maken. Dat nummer heb ik naderhand maar weggegooid. En tegen mijn vrouw zei ik dat die wastafel maar even moet wachten.”

Wat leerde je ervan?

,,Dat ik van tevoren een indicatie moet vragen van de eventuele kosten. Anders had ik nooit een sifon van 17 euro laten zetten voor 1000 euro.”

Heb je een spoedklus? Dan moet je goed opletten: sommige bedrijven maken misbruik van deze situatie en vragen veel te hoge prijzen en de reparaties zijn niet goed. Drie tips: - Maak een lijstje in je telefoon met betrouwbare klusbedrijven. Een slotenmaker, een loodgieter en een rioolontstopper. Dan heb je dat paraat mocht het nodig zijn. - Ga het bedrijf na. Bekijk het adres van het bedrijf. Staat er geen adres op de website? Dan is het mogelijk een onbetrouwbaar bedrijf. Controleer ook of een een bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en of het is aangesloten bij een branchevereniging. - Maak van tevoren prijsafspraken. Bron: Consuwijzer.

