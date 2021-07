Gorillas bezorgt snel, Picnic is goedkoop: verdwijnt de ‘gewone’ supermarkt?

De rijksten der aarde azen op de haven van Rotterdam: ze willen er hun superjach­ten kwijt

13 juli Superjachten van de allerrijksten der aarde moeten een vaste ligplaats krijgen op een A-locatie in Rotterdam. Daarover zijn de bouwers van megaschepen in de regio Drechtsteden, de gemeenten en het Havenbedrijf Rotterdam het onlangs eens geworden. Over pakweg vijf jaar zou het eerste miljoenenjacht al in de stad kunnen aanmeren. ,,Een essentiële stap’’, zegt burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam, waar ’s werelds bekendste jachtbouwer Oceanco is gevestigd.