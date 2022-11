Grote zorgverzekeraars maken flink hogere premies bekend, collectief verzekerden dubbel de klos

Uiterlijk vandaag moeten alle verzekeraars hun premies en voorwaarden van de basisverzekering én aanvullende zorgpakketten bekendmaken. VGZ meldde vanochtend de premie van de basisverzekering volgend jaar te verhogen met 9,30 euro naar een bedrag van 141,95 euro per maand, een stijging van 7 procent. De premie van Menzis stijgt met 6 procent en stijgt met 8 euro per maand naar 141,25 euro per maand. Het gaat om de hoogste premiestijging in zes jaar tijd.

De grootste zorgverzekeraar Zilveren Kruis (Achmea) verhoogt de premie van de basisverzekering naar 138,95 per maand. Dat is nu nog 131,45 euro. Zorgverzekeraar CZ kwam vrijdagochtend al met de nieuwe maandpremie naar buiten: deze stijgt met 3,75 euro naar 138,25 euro. Daar gaat het om een stijging van 2,8 procent. Van alle Nederlanders is ruim 85 procent bij een van de vier verzekeraars (Zilveren Kruis, CZ, Menzis en VGZ) verzekerd.

Collectiviteitskorting

Wie collectief verzekerd is - bijvoorbeeld via zijn werk of vereniging - krijgt volgend jaar geen 5 procent korting meer op zijn basisverzekering. ,,Daarmee zijn collectief verzekerden extra de klos”, zegt Independer. Maar liefst twee derde van de Nederlanders heeft nu nog zo’n verzekering. Voor die groep stijgt de premie heel fors.

Wie bijvoorbeeld collectief verzekerd is bij CZ, betaalt dan 10,50 euro per maand extra. ,,Doordat de korting van 5 procent op de basisverzekering vervalt, stijgt daar de zorgpremie met bijna 126 euro per jaar”, zo becijfert Independer. Bij VGZ betalen collectief verzekerden 16 euro per maand extra, dit komt neer op 191 euro op jaarbasis. Bij Menzis betalen zij ten opzichte van dit jaar bijna 176 euro meer op jaarbasis. Bij Zilveren Kruis is het voor collectief verzekerden op jaarbasis een stijging van 169 per jaar.

,,Het zijn forse stijgingen in de tijd waarin mensen het al moeilijk hebben. De premies gaan omhoog en de collectieve korting op de basisverzekering verdwijnt. Dit zorgt voor de grootste stijging in jaren”, aldus Mirjam Prins, zorgexpert bij Independer.

Al met al lijkt het erop dat de stijging van de zorgpremies niet echt afwijkt van wat werd verwacht. Vergelijkingssite Independer maakte eerder bekend uit te gaan van een stijging van 10 euro, maar daarin waren de berekeningen voor de collectief verzekerden nog niet meegenomen. Positief is wel dat de zorgtoeslag volgend jaar flink stijgt. Voor mensen met een minimuminkomen of bijstandsuitkering gaat het om een verhoging van ongeveer 35 euro per maand.

Aanvullende pakketten

Hoe de premies van aanvullende zorgpakketten precies uitpakken, is nog niet helemaal duidelijk. De verwachting is dat die eveneens flink zullen stijgen. Bij Zilveren Kruis gaan de aanvullende verzekeringen met gemiddeld zo'n 2,4 procent omhoog en maximaal met 3,50 euro. De zorgverzekeraars zeggen hun eigen vermogen aan te spreken, om zo de stijging van de premies binnen de perken te houden, maar ontkomen er niet aan om ze te verhogen.

Belangrijkste oorzaken zijn de vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken, duurdere behandelingen en medicijnen. Ook de inflatie, die zich vertaalt in hogere salarissen, energie- en materiaalkosten, speelt een belangrijke rol. ,,We beseffen heel goed dat dit voor onze verzekerden een lastige boodschap is’’, aldus Menzis-directeur Dirk Jan Sloots. Volgens VGZ-directeur Frank Elion is de stijging niet te vermijden. ,,We begrijpen dat dit een fors bedrag is. Zeker in een tijd waarin het leven al snel veel duurder wordt, is een stijging van de zorgpremie een boodschap die we liever niet zouden brengen.” ,,Een verhoging van de premie is helaas onvermijdelijk. De zorgkosten blijven stijgen", zegt ook Georgette Fijneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis.

Bezorgdheid

Volgens eerder onderzoek van Independer maken acht op de tien Nederlanders zich zorgen over de stijgende zorgpremie. Bijna de helft (43 procent) is bang de premie volgend jaar niet meer te kunnen betalen. Vooral vrouwen en mensen tot 55 jaar maken zich zorgen.

De verwachting is dat veel consumenten de premiestijging zullen aangrijpen om zich te oriënteren op een andere zorgpolis. Zij kunnen hun verzekering tot 31 december opzeggen. Als die opzegging niet op tijd binnen is, kan pas een jaar later weer worden overgestapt.

