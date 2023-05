Haar ouders kwamen om bij de MH17-ramp, maar nu doet de bank moeilijk bij de erfenis

Geld & Geluk Elif en Rob werden verliefd dankzij een gezamen­lijk idee: speelgoed ruilen

Ze zijn nu twee jaar samen en runnen een speelgoedruilplatform. ‘Ik ben mezelf gaan trainen om me bij potentiële aankopen af te vragen of het echt nodig is. Als ik iets niet dagelijks gebruik, huur of leen ik het,’ vertelt zij in de Mezza-rubriek Geld&Geluk.