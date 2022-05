Hessel: ‘Omdat Tanya weet hoe je zuinig kunt leven, gaat het financieel goed’

Geldflaters Lidy kocht een verkeerde douchecabi­ne: ‘Toen we het bedrag afspraken, dacht ik: wat een boel geld’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Lidy van Lankeren (61), die 5800 euro kwijt was aan een douchecabine.

9 april