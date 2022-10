Hier betaal je 80 cent voor een liter melk in plaats van 1,19 euro bij de super

Op het erf van Joke en Aad Rodenburg stapt een man uit zijn auto. Hij heeft twee lege plastic melkflessen in zijn hand. Hij laat ze vullen met karnemelk voor een euro per liter. De prijs die je er ook in de supermarkt voor kunt betalen. Maar wie hier een liter melk koopt, is aanzienlijk goedkoper uit. Tachtig cent voor een liter boerenmelk. Ter vergelijking: op rijafstand zit zowel in Schiedam als in Vlaardingen de Lidl. Daar kost een litertje volle melk 1,19 euro.