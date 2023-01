Hoeveel geld geef je aan collega die iets te vieren heeft? En wat als je diegene niet zo leuk vindt?

Met video Dure boodschap­pen en de energiecom­pen­sa­tie: wat hebben die twee met elkaar te maken?

Alles is duurder geworden: je boodschappen, je energierekening en je vakanties. Dat noemen we inflatie. Van hetzelfde geld konden we vorig jaar veel meer spullen halen dan dit jaar. Om toch te voorkomen dat onze koopkracht daalt, worden er allerlei maatregelen bedacht - waaronder bijvoorbeeld de energiecompensatie.

