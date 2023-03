Ik vind hun hele idee zo onethisch dat ik er niet aan meewerk

Bloemkool kost bij supers nog geen drie euro, bij de groente­boer ruim vier euro, zo zit dat

Eén bloemkool voor 4,45 euro. ,,Ik krijg er heel veel vragen over in de winkel", zegt groenteboer Jeroen de Feijter van 't Boertje in Terneuzen. En wat hij verdient aan die peperdure bloemkool? Niets. ,,Ik verkoop ze met verlies, maar ik moet wel, om tegen de super op te kunnen.”