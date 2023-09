In een gemiddeld huishouden verdwijnt ‘elk jaar 400 euro aan eten in de prullenbak’, zo voorkom je dat

Expert in 5 minuten Fooi geven? Dit is wat we in Nederland geven en wat ze in andere landen gewend zijn

Het is soms best ongemakkelijk bij het afrekenen: Geef je fooi en hoeveel precies? Wij zochten uit wat de verwachtingen zijn als je in de Nederlandse horeca wat eet of drinkt én hoe dat zit in andere landen in de wereld.