Indexeren pensioenen ‘eindelijk’ in zicht

Het zijn blije tijden voor de pensioenfondsen. De dekkingsgraaad, het getal dat weergeeft hoeveel geld er in kas zit om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen, steeg in het eerste kwartaal van dit jaar. PMT, het bedrijfstakpensioenfonds voor de kleinmetaal, juichte dat het de hoogste dekkingsgraad heeft sinds 2008. ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, zit inmiddels ruim boven de gevarenzone. En PFZW, de nummer twee van Nederland qua grootte, is hard op weg naar de veilige haven. Ook de andere grote fondsen PME en BpfBouw zijn uit de gevarenzone.

Al dat geld – het totale pensioenvermogen bedraagt zo’n 1800 miljard euro –brandt de fondsen in de zakken. Dat is weer goed nieuws voor de gepensioneerden en deelnemers aan de pensioenfondsen. Want de kans is levensgroot dat de pensioenen nog dit jaar verhoogd kunnen worden. En dat is in tijden van oplopende inflatie altijd welkom.

,,Met deze dekkingsgraad komt indexatie eindelijk in zicht. Dat is echt noodzakelijk voor onze deelnemers’’, zegt Jos Brocken, werknemersvoorzitter in het bestuur van PMT. Al waarschuwen de fondsen zelf dat ze de koopkracht niet helemaal kunnen repareren. Daarvoor is de inflatie simpelweg te hoog.

De vraag is nu: wie gaat er profiteren als de pensioenfondsen weer extra geld mogen uitdelen? Moet iedereen die in het pensioenfonds zit profiteren, of worden bijvoorbeeld alleen de pensioenen van gepensioneerden verhoogd? Het lijkt logisch gepensioneerden te compenseren, zij zien de waarde van hun aanvullend pensioen al tien jaar dalen. En zij hebben geen mogelijkheid dat verlies goed te maken.

Maar iemand die 65 is, zal toch ook graag zien dat zijn of haar pensioenaanspraak wordt verhoogd. En iemand van 40 zal ook denken: waarom ik niet en zij wel? Ik betaal elk jaar meer pensioenpremie en krijg er geen hoger pensioen voor.

Dreigende kortingen zorgden al voor veel onrust onder gepensioneerden en deelnemers, maar mogelijke verhogingen zijn ook een potentiële splijtzwam. ,,We zullen een besluit nemen op basis van een evenwichtige afweging van de belangen van alle deelnemers’’, zegt Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP.

Joanne Kellerman, bestuursvoorzitter van PFZW benadrukt ook dat een verhoging voor gepensioneerden van het grootste belang is. Maar het pensioenfonds moet wel de belangen van alle deelnemers goed afwegen. Kortom de fondsbestuurders hebben nog een taai onderwerp op de agenda voor de bestuursvergadering.

De volgende vraag is hoe groot de eventuele verhoging zal uitpakken. De verwachting is dat er halverwege het jaar een aanpassing van de dekkingsgraad komt. Nu mogen pensioenen pas verhoogd worden vanaf een dekkingsgraad van 110 procent, oftewel als een fonds voor elke euro aan toegezegd pensioen 1,10 euro in kas heeft.

De verwachting is dat die grens verlaagd wordt naar 105 procent. Dat betekent dat er sneller en meer uitgekeerd kan worden. En dat is iets waar alle fondsen naar uitkijken.

Dat de fondsen er financieel beter voor staan, is geen eigen verdienste. Sterker nog, de afgelopen maanden verloren de pensioenfondsen geld. Door de oorlog in Oekraïne doken de rendementen op de beleggingen in de min. Dat resulteerde in miljardenverliezen.

Maar de rente steeg ook en dat zorgt er voor dat de pensioenfondsen minder geld in kas hoeven te houden voor de pensioenen. En dat voordeel was groter dan het verlies op de beleggingen.

Zoals het er nu naar uitziet zal de rente nog wel verder stijgen. Zeker als de inflatie hardnekkig hoog blijft. In de VS heeft de Fed, de Amerikaanse centrale bank, al besloten de rente verder te verhogen. Ook in Europa wordt een rentestap(je) verwacht, later dit jaar. En die hogere rente is gunstig voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen.



