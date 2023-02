Inez en Greg kochten boerderijtje in Frankrijk: ‘Mochten het voor 23.000 euro hebben’

Geld & Geluk Ron is ongenees­lijk ziek: ‘Heb mijn woning al voor 90 procent afbetaald’

In deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Ron is ongeneeslijk ziek en zou graag nog met Therry op reis gaan. ‘We zijn al negen jaar niet op vakantie geweest.’