Inge en Eric zijn geen ‘big spenders’: ‘In Dubai zijn de prijzen nu zo hoog, nu gaan we naar Ajman’

Geldflaters Een miskoop van 400 euro: 'Mijn dochter heeft misschien twintig nachten in het bedje geslapen’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Eveline Bosselaar (44), die 400 euro uitgaf aan een bed waar haar dochtertje in weigert te slapen.

9 juli