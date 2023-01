Is goud een goede investering in tijden van inflatie?

Geldflaters Maartje: 'Mijn vriend werd boos toen hij hoorde hoeveel geld ik uit had gegeven aan kerstver­sie­ring’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Maartje de Boer (27), die 200 euro uitgaf aan kerstversiering waar haar vriend niets aan bleek te vinden.

24 december