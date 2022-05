Jasmina: ‘Als ik groenten overhoud, snij ik het fijn en bewaar het in de vriezer’

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer Jasmina Borgeld (36), die van haar moeder leerde om creatief met geld te zijn.

Inkomsten per maand:

2700 euro samen met man Jerry; zij werkt als content creator en virtual assistent. Jerry werkt 4 dagen in de week als administratief medewerker bij een internetaanbieder.

Leeft met: Jerry en dochter Farah (3,5)

Woont in: Honselersdijk, in het Westland Uitgaven per maand:

Huur: 695 euro

Gas en licht: 195 euro

Verzekeringen: doorlopende reis en annuleringsverzekering, allriskverzekering auto, inboedel, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand: 177 euro

Zorgverzekering: 255 euro

Uitvaartverzekering: 48 euro

Televisie en internet: 40 euro

Mobiele telefoon: 61 euro

Regionale belasting: 36 euro

Sparen voor Farah: 25 euro

Sparen buffer: 150 euro

Vervoer: 100 euro

Boodschappen: 400 euro

Kleding: 50 euro

Horeca: 100 euro

Vakantie: 300 euro

Wat heeft je zo geldbewust gemaakt?

Jasmina: ,,Mijn vader had geen vaste baan en mijn moeder komt uit Suriname en wilde haar familie daar financieel steunen. Ze werkten altijd maar veel geld was er niet. Toch merkten mijn zusje en ik daar niets van want mijn moeder was creatief met geld. We gingen misschien niet naar de Efteling maar ze spaarde goedkope pretparkkaartjes bij elkaar bij de supermarkt en we gingen vaak picknicken in het park. Mijn moeder leerde ons dat je geen geld moet uitgeven wat je niet hebt én dat je met creativiteit alles kunt doen wat je wilt.”

Toch ging het een tijdje geleden ook mis.

,,Een jaar geleden verloor mijn man zijn baan, zijn uitkering liep af, hij solliciteerde zich suf maar werd om de raarste dingen afgewezen. Ik was net een maand voor mijzelf begonnen. Drie maanden leefden we op de paar honderd euro die ik binnenhaalde. Gelukkig vond hij daarna een baan en hebben we nu een goed inkomen en kunnen we regelmatig leuke dingen doen.”

Quote Door onze buffer hebben we het altijd gered en geen dag zonder eten gezeten Jasmina Borgeld

Hoe kwam je die periode door?

,,Door onze buffer hebben we het altijd gered en geen dag zonder eten gezeten.”

Wat heb je ervan geleerd?

,,Ik realiseerde me dat mensen door te weinig geld diep in put terecht kunnen komen. Geld maakt misschien niet gelukkig maar het is wel makkelijker als je het hebt. De geldstress was niet fijn maar nu ik erop terugkijk, ben ik dankbaar voor die periode. Mijn vader lag op sterven en omdat Jerry geen werk had, heeft hij veel voor mijn vader kunnen doen en is actief bij zijn sterfbed betrokken geweest. Alsof het zo moest zijn.”

Quote Als ik groenten overhoud, snij ik het fijn en bewaar het in de vriezer, dat kan altijd nog eens door de pasta of in de soep Jasmina Borgeld

Heeft het je financieel ook nog bewuster gemaakt?

,,In die periode ben ik een weekmenu gaan maken. Nooit gedacht dat ik zou weten wat ik de volgende dag zou eten, maar als je geen keuze hebt, dan doe je het gewoon. Sindsdien maak ik op zondag een menu van wat we die week gaan eten en haal alles in een keer in huis. Dit scheelt stress en geld.”

,,In die tijd ben ik ook begonnen met Too good to go: voor 6 euro heb ik een week groenten, fruit en brood. Daar kan geen supermarkt tegenop én het is duurzamer want het eindigt niet in de kliko. Als ik groenten overhoud, snij ik het fijn en bewaar het in de vriezer, dat kan altijd nog eens door de pasta of in de soep. Vlees koop ik wel een keer in de maand en dat gaat ook de vriezer in.”

Ben jij ook een superbespaarder en lijkt het je leuk om mee te doen aan deze rubriek? Mail dan naar geld@dpgmedia.nl

Waar wil je niet op bezuinigen?

,,Op reizen en uitjes. Al doe ik dat ook zo voordelig mogelijk. Ik ga nooit 150 euro uitgeven voor een pretpark, ben gek op Groupon, vakantieveilingen, Tripper en andere sites met aanbiedingen.

Ik ben dit jaar al 3 keer met vakantie geweest maar nooit voor meer dan 250 euro persoon per keer. Soms vind ik zelfs goedkope vakanties onder de 150 euro. Mensen denken vaak, door de vele tripjes, dat we het heel breed hebben maar dat is niet zo. In plaats van roken en drinken geven we het liever uit aan leuke dingen doen. En dan blijkt dat mijn moeder gelijk had: je hebt helemaal geen bakken met geld nodig om het goed te hebben.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.