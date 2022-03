Jean-Paul wil speciaal belastingtarief superrijken: ‘Tijd voor revolutie tegen extreem geldbezit’

Overdag is Jean-Paul Fonteijn (52) freelance projectmanager, maar ’s avonds bestrijdt hij extreme rijkdom. Fonteijn besloot een jaar geleden actie te gaan voeren voor een supertaks, een wereldwijde vermogensbelasting voor de superrijken. Sindsdien steekt de vader van een tweeling een groot deel van zijn vrije tijd in de zoektocht naar medestanders via zijn website Superrichtax.com en sociale media. Want de ambities van Fonteijn zijn torenhoog: ,,Het is tijd voor een wereldwijde vreedzame revolutie tegen het extreme geldbezit.”