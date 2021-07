Johanna doet boodschappen: ‘Vergeleken met anderen besparen we 6000 euro per jaar’

big spenders Coach van 3800 euro per maand, wekelijks een massage: bij Maaike (34) kan het niet op

11 juni Mensen met een gat in de hand zijn er in alle soorten en maten. De één schaamt zich en wil zijn of haar leven beteren, de ander ziet het als een hobby om het geld rijkelijk te laten vloeien, weer een ander gelooft dat veel spenderen veel geld oplevert. In deze nieuwe reeks vertellen big spenders hun verhaal. Deze week: Maaike van Rheenen (34), die gelooft dat je flink moet uitgeven om meer binnen te halen.