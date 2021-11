Kabinet overstag: voor miljoenen pensioenen gloort, komend jaar indexatie

De afspraak komt erop neer dat pensioenfondsen in 2022 al mogen indexeren als ze een beleidsdekkingsgraad van 105 procent hebben. Meer concreet: fondsen mogen pensioenen verhogen als ze over 12 maanden gerekend voor elke euro aan toegezegd pensioen 1,05 euro in kas hebben. Dat is nu nog 1,10 euro. Volgens berichtgeving in de Volkskrant kunnen de pensioen met terugwerkende kracht per 1 januari worden verhoogd.

Op dit moment voldoen circa vier op de vijf fondsen al aan de vereiste dekkingsgraad van 105 procent, waaronder het pensioenfonds voor de bouw. Andere grote spelers als ABP (ambtenaren en leraren), PFZW (zorg) en de pensioenfondsen in de metaalsector komen daar nu nog niet aan. Maar zodra hun dekkingsgraad in de loop van komend jaar toch op het niveau van 105 procent komt, zit er ook voor hun deelnemers indexatie in.

Dreigement PvdA

De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn dit jaar flink toegenomen. Toch leek het er even op dat veel fondsen nog een jaar langer zouden moeten wachten voor ze zouden kunnen indexeren. Dit kwam doordat de uitwerking van het pensioenakkoord ambtelijke vertraging had opgelopen, waardoor fondsen nog langer met de oude, strengere regels moesten werken. Die hielden in dat er pas geïndexeerd mocht worden als een fonds over 12 maanden gemeten een gemiddelde dekkingsgraad van 110 procent had.

De PvdA vond dat het kabinet het niet kon maken om pensioendeelnemers nog langer op indexatie te laten wachten. De partij dreigde haar handtekening onder het zwaarbevochten pensioenakkoord weg te halen als verhoging van pensioenen door politiek dralen nog een jaar zou worden uitgesteld.

Daardoor moest het kabinet wel in beweging komen: de steun van de PvdA - samen met GroenLinks - is hard nodig om de pensioenhervorming door het parlement te kunnen loodsen. Zonder die twee partijen hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.