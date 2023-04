Kabinet verandert wet: na drie tijdelijke contracten in vaste dienst of anders pas na 5 jaar weer flexcontract

Werknemers die voor de derde keer een tijdelijk contract hebben gekregen, moeten daarna in vaste dienst worden genomen. Gebeurt dat niet, dan mag het bedrijf hun pas vijf jaar later weer een nieuw tijdelijk contract aanbieden. Deze contractpauze is nu nog zes maanden, maar het kabinet wil een einde maken aan ‘draaideurconstructies’, waarbij werkenden telkens weer van tijdelijk contract naar tijdelijk contract gaan.

De strengere regels maken onderdeel uit van een pakket waarmee minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de arbeidsmarkt wil verbeteren. Daarbij wordt vooral tijdelijk werk minder aantrekkelijk gemaakt: zo komt er een totaalverbod op nulurencontracten. Oproepkrachten krijgen straks een vast basiscontract voor het minimumaantal uren waarvoor ze in ieder geval worden ingeroosterd. En ook wie werkt via een uitzendbureau krijgt sneller een contract dat meer zekerheid biedt.

Ook gaat het kabinet zelfstandigen verplichten om een ‘betaalbare’ arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Nu is zo'n verzekering nog vrijwillig en niet elke zelfstandige kan of wil de premie betalen.

Ziekte

Behalve dat flexkrachten meer zekerheid krijgen, komt het kabinet ook werkgevers tegemoet. Zo kunnen kleinere bedrijven met een langdurig zieke werknemer al na een jaar duidelijkheid krijgen of ze die werknemer mogen vervangen. Nu is dat pas na twee jaar. Indien de zieke medewerker in het tweede jaar herstelt, dan kan die alleen nog terugkeren als de functie nog niet is ingevuld en er een vacature is.

Daarnaast tuigt het kabinet een vorm van deeltijd-ww op voor bedrijven die door een crisis of calamiteit worden getroffen. Denk daarbij aan een brand of de uitbraak van een pandemie zoals bij corona. Bedrijven kunnen in dat geval maximaal een half jaar lang hun personeel minder of op een andere plek laten werken, zonder dat dit ten koste gaat van ww-rechten. Zo kan het personeel zijn baan behouden en kan het bedrijf de kosten drukken en overeind blijven.

In totaal gaat het om 37 maatregelen die Van Gennip wil nemen. Ze spreekt tegen dat ingrijpen op dit moment niet nodig zou zijn, omdat de arbeidsmarkt momenteel heel krap is. Van Gennip: ,,Je ziet op dit moment weliswaar dat de lonen wel stijgen,maar het aantal vaste contracten neemt niet toe. Een nulurencontract waarbij je niet weet hoeveel je de komende maand verdient en of je de huur kunt betalen maakt mensen onzeker. Veertig procent van de werkenden heeft geen vast contract. Dat doet iets met Nederland.”

De maatregelen vloeien voort uit afspraken die het kabinet eerder met werkgevers en werknemers maakte binnen de Sociaal Economische Raad (SER). Ook rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en een commissie onder leiding van oud-topambtenaar Hans Borstlap liggen ten grondslag aan de voorstellen.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: