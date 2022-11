Kiki en Daniël zijn uit elkaar, maar delen huishouden: ‘Hebben absoluut geen financiële ruzie’

Hoe besteden we de 190 euro energiecom­pen­sa­tie? Grote verschil­len tussen arm en rijk

De overheid geeft iedereen 190 euro aan energiecompensatie. De bestemming van dat bedrag varieert enorm. Zeker in een stad als Den Haag. Een oudere dame bij het Zuiderpark ziet het als spaarpotje en koopt er ‘voer voor de hond’ van, terwijl een man uit het rijke Statenkwartier het geld aan een goed doel geeft. ,,Voor de één is het misschien niks, maar voor een gezin dat krap bij kas zit is het een geschenk.”

17 november