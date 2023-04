Klanten Energiedirect totaal verrast: maandbedrag is plots nul euro

Een deel van de klanten van energieleverancier Energiedirect is blij verrast met de hoogte van hun energienota. Hun maandbedrag is opeens naar nul euro gegaan. ,,Krijg nou wat!’’ reageert één van hen.

Ernst Blok uit Haarlem wist niet wat hem overkwam, toen hij deze week in zijn mail een bericht kreeg van Energiedirect. Zijn voorschotbedrag - het bedrag dat klanten maandelijks overmaken aan hun energieleverancier en dat is gebaseerd op een schatting van het uiteindelijke verbruik - gaat van 243 euro naar 0 euro.

,,Ik ben blij verrast, maar ik kan het bijna niet geloven. Als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat het vaak ook.” Hij weet niet helemaal of het wel goed is gegaan en hoe lang hij dit nieuwe maandbedrag nu precies houdt. ,,Misschien heeft de verlaging iets te maken met de salderingsregeling. We hebben zonnepanelen, dus misschien speelt dat een rol. Maar ja, die zonnepanelen hebben we al vier jaar.”

Manno van den Berg uit Haarlem overkwam hetzelfde. Ook hij kreeg deze week bericht dat zijn termijnbedrag is verlaagd van 260 euro naar 0 euro. ,,Krijg nou wat! Bizar toch, het voelt een beetje alsof ik nu los kan gaan!” reageert hij verrast. Hij denkt dat de verlaging wel kan kloppen. ,,Ik heb een paar maanden achter elkaar 360 euro betaald en dat is hoger dan wat ik daadwerkelijk heb verbruikt.”

Energiedirect wijst in de mail naar de klanten op het energieprijsplafond, waardoor ze korting krijgen op hun energiekosten. ‘We willen samen met de overheid dat je per maand niet te veel betaalt’, staat te lezen. Verder meldt de energieleverancier dat het termijnbedrag de afgelopen tijd hoger was dan het advies én dat de verwachting is dat de klant ‘genoeg’ heeft betaald tot de jaarrekening. ‘Hierdoor is de rekening nu 0 euro.’

Van een foutje is in elk geval geen sprake, laat Energiedirect in een toelichting weten. ,,Bij klanten die binnenkort een jaarafrekening ontvangen en geld terugkrijgen, wordt het voorschot verrekend. Daarom is het maandbedrag tijdelijk op nul gezet”, legt woordvoerder Maureen Veurman uit. Ze voegt toe: ,,We begrijpen dat het voor sommige klanten verwarrend en ook misschien vervelend kan zijn.”

De 0 euro is dus slechts van tijdelijke aard en wordt aangepast zodra de jaarrekening er is. ,,Die 0 euro is niet het daadwerkelijke termijnbedrag, nee”, benadrukt de woordvoerder.

Niet voor iedereen pakt het allemaal zo gunstig uit. Bij Geneviève Koolhaas ging het maandbedrag opeens van 110 naar 4980 euro. ,,Hier is sprake van een vervelende samenloop van omstandigheden”, laat Energiedirect weten. ,,Het had te maken met het doorgeven van de meterstanden. Dit bedrag wordt zo snel mogelijk gecorrigeerd.”

Energiedirect is niet de enige energieleverancier die bij sommige klanten het termijnbedrag naar nul euro heeft aangepast. Zo deed Vattenfall eerder ook al bij een deel van de klanten. ,,We berekenen je kosten op basis van je verbruik tot je jaarafrekening. Als daaruit blijkt dat je tot je jaarafrekening genoeg hebt betaald, dan wordt het termijnbedrag 0 euro", schrijft het op zijn website.

