Krijg je geld terug van de belasting? Dit is wanneer je het op je rekening kan verwachten

In de aanslag inkomstenbelasting laat de Belastingdienst weten of je geld terugkrijgt of dat je nog geld moet betalen. De eerste brieven gaan uit naar mensen die voor 1 april belastingaangifte hadden gedaan. Iedereen die voor 1 april aangifte deed, krijgt voor 1 juli bericht, aldus een persvoorlichter van de Belastingdienst. Het uitbetalen volgt daarna binnen een week.

,,Meestal lukt het ook wel om de mensen die vóór 1 mei aangifte doen, voor 1 juli bericht te sturen. Maar daar kunnen we geen garantie over geven.’’ Het streven is, zo staat op de site van de Belastingdienst om bínnen drie maanden bericht te sturen.

6,5 miljoen aangiftes binnen

Gisteren waren er zo’n 6,5 miljoen aangiftes binnen, ruim 400.000 meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. ,,We weten niet waar dat door komt’’, aldus de woordvoerder. In totaal kregen dit jaar zo'n 7 miljoen particulieren en 1,8 miljoen ondernemers een aangiftebrief in de bus. In dat geval ben je verplicht om aangifte te doen. De aangifte moet voor 1 mei bij de Belastingdienst binnen zijn.

Ook als je geen uitnodiging krijgt, loont het in sommige gevallen om aangifte te doen. Dit kan nog met terugwerkende kracht over de afgelopen vijf jaar. Maar hoe weet je of het je geld kan opleveren als je aangifte doet? ,,Je kunt inloggen in het aangifteprogramma en alle stappen doorlopen. Dan zie je onderaan de streep of je geld terugkrijgt of niet. Zolang je de aangifte niet verstuurt, gebeurt er ook niets”, laat een persvoorlichter van de Belastingdienst weten.

Je krijgt geld terug als dat bedrag boven de 16 euro uitkomt. Onder de 16 euro krijg je geen geld terug.

Dit artikel verscheen eerder op deze site in mei 2022. Het artikel is geactualiseerd.

Het is weer tijd voor de belastingaangifte: voor 1 mei moet deze binnen zijn bij de Belastingdienst. Financieel experts Nihal Vogels gaat in onderstaande video in met presentator Peter Boender in op al je vragen over de aangifte inkomstenbelasting.