Levenslang sportabonnement voor 1400 euro: ‘Na jaar of vijf zou ik het eruit hebben’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Alexandra Janssen (35) die haar telefoon van 800 euro in een koikarperbassin liet vallen.