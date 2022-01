Lonen en pensioenen stijgen, maar koopkracht daalt

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de lonen door salarisverwerker ADP. Gemiddeld gaan werkenden er dit jaar een tientje op vooruit. Vooral mensen met een minimumloon en mensen die tweemaal modaal, 5864 euro bruto per maand, verdienen, houden meer over vanaf deze maand.



De verhoging van de pensioenen is opmerkelijk. Vorig jaar zaten gepensioneerden nog veelal aan de verkeerde kant van de streep. Er dreigden zelfs kortingen op de aanvullende pensioenen. Maar dit jaar valt het dubbeltje hun kant op.



Daar zijn verschillende redenen voor. Zo profiteren ouderen van de verhoging van de AOW. Die uitkering is gekoppeld aan het minimumloon en dat stijgt. Een alleenstaande krijgt 18 euro meer AOW per maand, gehuwden en samenwonenden gaan er 13 euro per persoon op vooruit.

Licht omhoog

Daarnaast gaan de aanvullende pensioenen heel licht omhoog. Dat komt door de lagere belasting en een lagere bijdrage aan de zorgverzekeringswet. Iemand met een aanvullend pensioen van 500 euro bruto per maand gaat er daarmee 1,35 euro netto op vooruit. Dat loopt op tot 7 euro voor iemand met een aanvullend pensioen van 2500 euro.

Die vooruitgang zal niet voldoende zijn om de koopkracht van gepensioneerden overeind te houden is de vrees. De verwachting voor inflatie ligt tussen de drie en vijf procent dit jaar.

Niet alleen gepensioneerden zien de koopkracht dalen. Ook bij werkenden is het geen vetpot. De lonen stijgen tussen de 0,36 en 1,19 procent blijkt uit berekeningen van ADP. Daarmee kunnen ze de gestegen kosten voor levensonderhoud niet compenseren. Alleen al aan energie kunnen huishoudens tientallen tot honderden euro’s per maand meer kwijt zijn dit jaar. ADP tekent hier wel bij aan dat ze geen rekening houden met loonsverhogingen die in de cao zijn afgesloten of bijvoorbeeld periodieke verhogingen.

24 euro per maand meer

Opvallend is dat mensen met het minimumloon er netto meer op vooruitgaan dan modaal, 2932 euro bruto per maand. Wie op het minimum zit krijgt gemiddeld 19 euro netto per maand meer. Iemand met modaal krijgt er gemiddeld 9 euro bij. Mensen met tweemaal modaal gaan er met 24 euro per maand nog iets meer op vooruit.

Jongeren en mensen die minder dan 1700 euro bruto per maand verdienen gaan er juist op achteruit, gemiddeld drie euro per maand. Dat komt omdat zij minder arbeidskorting krijgen en dus over een groter deel van hun inkomen belasting moeten betalen.

ADP wijst ook op de veranderingen bij onkostenvergoedingen. Vooral de strengere regels omtrent de reiskostenvergoeding kan werknemers opbreken. Nu er veel vanuit huis gewerkt wordt zal de reiskostenvergoeding lager zijn of zelfs helemaal verdwijnen.

In plaats daarvan krijgen werknemers wel een thuiswerkvergoeding, van maximaal twee euro per dag. Maar dat is in veel gevallen niet voldoende om de weggevallen reiskosten te vergoeden. ADP verwacht dat die nieuwe regels omtrent onkostenvergoedingen nog tot de nodige discussies op de werkvloer zullen leiden.

