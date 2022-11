Luka kocht schoenen van 600 euro: ‘Hij stootte dat glas rode wijn om, precies over mijn witte gympen’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week: Luka Steimer (28), die 600 euro uitgaf aan een paar gympen waar ze geen plezier aan beleefde.

Ben je een modefreak?

,,Toen ik de gympen kocht, in 2017, meer dan nu. Ik volgde de trends. Misschien ben je daar op die leeftijd gevoeliger voor.”

Waar zag jij die gympen voor het eerst?

,,Bij een influencer. Ik dacht: dat ziet er leuk uit. Die wilde ik ook!”

Wist je hoe duur ze waren?

,,Dat stond er niet bij. Een vriendinnetje had ze ook en die vertelde het me.”

Vond je 600 euro niet veel geld voor een paar gympen?

,,Daarom twijfelde ik ook lang. Ik had twee banen en spaarde veel, zodat ik altijd geld zou hebben om niet van rekening naar rekening te hoeven leven. Voor een geldbewust iemand als ik waren ze echt belachelijk duur, maar toch...”

Toch wat?

,,Ze zagen er zo leuk uit! Die influencer droeg witte met witte pantykousjes en een wit jurkje dat er door die gympen opeens best stoer uitzag. Niemand droeg zoiets in die tijd, het was wat anders. Die vriendin had ze in het zwart en ik mocht ze even passen om te kijken of ze wel lekker zaten. Ze waren een beetje zwaar, toch besloot ik ze aan te schaffen.”

Waar kocht je ze?

,,Op een website waar je designerspullen kunt kopen. Toen ze na een week binnenkwamen, was ik er ontzettend blij mee. Maar de eerste twijfels kwamen al toen ik ze aandeed: in het wit leken ze veel groter, en best grof. Ik ben klein van stuk en ik was even vergeten dat die influencer en die vriendin vrij lang zijn.”

Ging je ze toch dragen?

,,Ik deed ze niet vaak aan, omdat ze wit waren, snel vies zouden worden en heel duur waren. Op een gegeven moment wilde ik me daar overheen zetten.

Ik weet het nog goed; die avond zou ik als hostess werken in de club. Het was een event en ik koos voor een geheel wit pak met die gympen eronder. Omdat het zo druk was op de vloer, moest ik daar helpen. O nee, mijn schoenen, dacht ik terwijl ik tussen al die mensen liep. Maar ik kon moeilijk mijn schoenen uittrekken en op mijn blote voeten verder werken. Tot overmaat van ramp moest ik ook nog achter de bar meehelpen, waar de vloer nat en plakkerig is van gemorste drank. Het is daarachter smal en mijn supervisor stond meermalen vol op mijn gympen. Op zich kreeg ik ze naderhand bijna helemaal schoon, maar ik was er best naar van en wilde ze eigenlijk niet meer dragen.”

En doorverkopen?

,,Daar dacht ik aan. Maar mijn schoenen staan langs mijn muur naast mijn bed en met mijn vriend hield ik soms een filmavondje, met toastjes met kaas en wijn op bed. Na zo’n avond stond er nog een glas rode wijn op het nachtkastje. Tijdens het slapen stootte hij dat glas om, precies over mijn witte gympen! Verkopen kon toen ook niet meer.”

Wat leerde je ervan?

,,Ik zal niet zo snel meer schoenen voor zo’n bedrag aanschaffen op basis van wat een influencer op Instagram leuk staat. Of het moet echt bij mij passen en iets zijn wat ik makkelijk en vaak draag, zoals zwarte laarsjes.”

