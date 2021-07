Maarten: ‘Aan een winterjas geef ik eens in de vijf jaar zo’n 800 euro uit’

Hondenbe­las­ting niet meer van deze tijd? Ooit was er ook belasting op biljarts en bomen

27 juni Er is in onze tijd veel dat eigenlijk niet meer ‘van deze tijd’ is. Zo staat de hondenbelasting momenteel (weer) ter discussie; veel partijen zijn voor afschaffing, maar de knoop is nog niet doorgehakt. Net zo moeilijk komen we ook af van Zwarte Piet of zelfs van de Gouden- en andere koetsjes van het Koninklijk Huis, die als anachronismen door onze tijd blijven rijden.