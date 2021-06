Marije en Klaas huren flat tot hun huis klaar is: ‘Zitten dus op flinke dubbele lasten’

Superbespaarders Nury (37) lost maande­lijks 500 tot 1000 euro af: ‘Hoop volgend jaar schulden­vrij te zijn’

20 mei Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Nury van den Berg (37), die haar zuinigheid overhield aan een jeugd op straat in Colombia.