Miljoenen aan vergeten begrafenispolissen: ‘Ik vind maandelijks tussen de 500 en 5000 euro aan uitstaande polissen’

Ruime meerder­heid van dit huis krijgt geen energietoe­slag: ‘Ze komen maande­lijks tekort’

Hoe kan het dat jouw huisgenoot wel energietoeslag krijgt en jij niet? Die gekke situatie speelt in een huis waar jongvolwassenen met een beperking samenwonen. Drie bewoners krijgen toeslag en zeven huisgenoten niet. Hun rekening is van 50 naar 175 euro per maand gegaan. ,,Ze komen nu al maandelijks tekort.’’

14 november