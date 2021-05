Miljoenen werknemers ontvangen dit jaar geen vakantiegeld

Geld & Geluk Emily en Lex besteden 700 euro per maand aan boodschap­pen: ‘Kinderen eten ons failliet’

19 april In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. De kinderen van Emily en Lex snacken de hele dag door. ‘Verder geven we nergens anders meer geld aan uit.’