Minimumloon stijgt opnieuw, netto 36 euro per maand extra

Dit blijkt uit berekeningen van HR-dienstverlener Visma | Raet. ,,Met deze berekeningen hebben wij geen rekening gehouden met de pensioenen’’, zegt Joke van der Velpen, manager wet en regelgeving. Het bedrag kan daardoor iets afwijken.

Bruto stijgt het minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar van 1934,40 naar 1995 euro per maand. In januari stegen de minimumlonen ook al, destijds met 10,15 procent. In december vorig jaar verdiende een werknemer nog 1756,20 bruto.

Jeugdlonen stijgen

Ook de minimumjeugdlonen stijgen. Een 20-jarige verdient op basis van een 40-urige werkweek 9,21 euro per uur. Een 16-jarige krijgt vanaf 1 juli minimaal 3,98 euro. Dit was respectievelijk 8,93 euro en 3,85 euro.

Werknemers die meer dan 36 uur per week werken kunnen ook in januari 2024 weer een flinke stijging tegemoetzien. ,,Een fulltime baan kan bestaan uit 36, 38 of 40 uur. Dit wordt in het contract of de cao bepaald. Nu krijgt iedereen die fulltime werkt hetzelfde minimumloon’’, zegt Van der Velpen. ,,Iemand die een fulltime contract van 40 uur heeft, ontvangt evenveel als iemand die 36 uur werkt. Dat is niet echt eerlijk. Iemand met een contract van 40 uur werkt dus in feite vier uur gratis.’’

Vanaf januari verandert dat. Dan wordt het minimum uurloon ingevoerd. ,,Dan krijg je dus echt betaald voor de uren die je werkt.’’

Ook parttimers kunnen er dan weer flink op vooruitgaan. ,,Dat is afhankelijk van het aantal uren dat in jouw organisatie als fulltime wordt beschouwd’’, zegt van der Velpen. Is dat meer dan 36 uur, dan ga je erop vooruit.

Daling aantal mensen met minimumloon

In Nederland hadden in 2021 volgens het CBS 439.000 mensen een baan met minimumloon. De helft daarvan was jonger dan 25 jaar. ,,Vermoedelijk is dit aantal nu wel lager’’, zegt Van der Velpen. ,,Door de krapte op de arbeidsmarkt moeten bedrijven wel meer betalen om personeel te krijgen. In de bouw wordt bijvoorbeeld nog maar weinig het minimumloon betaald.’’

