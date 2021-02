Minke (36) maakte van besparen haar hobby: ‘Korting scoren geeft enorme kick’

Valentijns­dag: we vinden het commer­ciële onzin, maar doen er stiekem massaal aan mee

13 februari Valentijnsdag is populair in Nederland. In 2020 deed een op de drie mensen er iets mee, bleek uit de Feestdagenmonitor van Motivaction. Daarbij trekken we steeds vaker de portemonnee voor een cadeautje, een bosje bloemen of een etentje in naam van de liefde. De verwachting is dat dit – ondanks de coronacrisis – blijft toenemen. En: we zien het niet langer als iets wat je exclusief met je partner viert.