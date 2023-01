Misleidende ‘van-voor’-prijzen mogen niet meer: zo weet je of een aanbieding écht goed is

Even snel de prijs verhogen om daarna een korting aan te bieden? Dat mag niet meer. Sinds 1 januari geldt een verbod op misleidende ‘van-voor’-prijzen. De van-prijs moet voortaan de laagste prijs zijn die de verkoper dertig dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gebruikt.

,,Tot voor kort waren er geen precieze termijnen verbonden aan de periode dat je als verkoper korting op een bepaald product mocht vragen”, vertelt Gerard Spierenburg, woordvoerder bij de Consumentenbond. ,,De Autoriteit Consument & Markt (die toeziet op een eerlijke markt, red.) hanteerde wel een termijn van drie maanden, maar dat was niet in de wet vastgelegd.”

,,De van-prijs moet nu in een periode tot dertig dagen voorafgaand aan de voor-korting al een keer gevraagd zijn. Als een televisie van 1000 euro voor 500 euro wordt verkocht, moet die 1000 euro een keer gevraagd zijn in de afgelopen dertig dagen voorafgaand aan die voor-korting”, legt Spierenburg uit.

Uitzonderingen op de nieuwe regel zijn oplopende kortingen, producten die minder dan dertig dagen op de markt zijn en beperkt houdbare producten.

Eerlijke kortingen door nieuwe wet

Met deze nieuwe wet worden dit soort ‘onzin-kortingen’ tegengegaan, zegt Spierenburg. ,,Er zijn winkeliers die zeggen dat die televisie ooit een keer 1000 euro heeft gekost, maar dat is dan helemaal niet zo. Consumenten worden vaak op het verkeerde been gezet en vals voorgelicht. Dat dat niet meer mag is heel terecht, vind ik.”

Een aantal winkels prees geregeld nepaanbiedingen aan, waaronder Leen Bakker, Media Markt en ICI Paris XL, bleek eind vorig jaar uit onderzoek van de Consumentenbond. Bij honderd winkels werden de prijsstijgingen genoteerd, twaalf winkels hadden nog misleidende aanbiedingen. Toch ziet Spierenburg hierin een aanzienlijke verbetering. ,,Maar zonder deze wet zou het zeker veel meer zijn, daar ben ik van overtuigd.”

Misleiding in supermarkten

Ook in de supermarkt worden klanten soms misleid, ziet retaildeskundige Erik Hemmes. ,,Kijk bijvoorbeeld naar producten die eenmalig in de supermarkt liggen tijdens de feestdagen. Daar staat toch een ‘van-voor’-korting op. Hoe kom je daarbij? Die producten zijn al uniek, dus dat klopt niet. Maar door de bank genomen komt het verder niet voor bij de supermarkten. Bij wasmachines of andere apparatuur maak je het vaker mee.”

De laatste tijd wordt er veel gejojood met prijzen, waarbij de prijzen steeds omhoog en daarna toch weer omlaag gaan, merkt Hemmes. ,,Die prijsverlaging zetten ze dan in de folders, maar dan vraag ik me wel af waar ze mee bezig zijn. Je schrikt je natuurlijk sowieso rot van al die prijsverhogingen de laatste tijd.”



Of het jojoën met prijzen in de supermarkt ook onder misleiding valt, betwijfelt Hemmes. ,,Die regel van dertig dagen zit er vaak wel tussen.”

Zo check je of je een goede aanbieding hebt 1. ,,Denk je een scherpe aanbieding te hebben, kijk dan naar prijzen van andere winkels”, tipt Spierenburg. ,,Is het vergelijkbaar, dan is de korting niet per se heel hoog. Op een site als Tweakers kun je voor elektronica de prijshistorie bekijken.” 2. ,,Laat je niet gek maken door aanbiedingen en laat je vooral leiden door je eigen behoeften. Heb je iets nodig, kijk dan pas naar aanbiedingen en ga op zoek naar de beste prijs”, zegt Spierenburg. 3. Onthoud of noteer prijzen. Hemmes: ,,Niemand weet de prijs van een pak suiker of een half brood. Het gaat vaak om prijsbeleving, mensen kiezen voor een winkel omdat ze erop vertrouwen dat die voordelig is. Je gaat naar Action omdat je daar vertrouwt op redelijke prijzen, totdat het tegendeel ineens bewezen wordt.”

