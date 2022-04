Nathalie werd verliefd op een paar laarzen van 400 euro: ‘Ik kon er amper op staan’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Nathalie Driessen uit Amsterdam, die laarzen van 400 euro kocht waarop ze niet kan lopen.

Waarom kocht je ze?

Nathalie: ,,Het was ongeveer vier jaar geleden. Mijn hele leven ben ik al verzot op kleding en schoenen, ik geef er soms best veel aan uit. Ik kan echt verliefd worden op een bepaald jurkje, jasje, of zoals in dit geval, op een paar laarzen. En als dat gebeurt, moet ik ze hebben. Ik zag ze voor het eerst bij een styliste en was op slag verliefd. Ze zijn zwart, hoog, tot onder de knie, met franjes, maar niet op een ordinaire manier. Ze zijn klassiek én een tikje bohemian tegelijkertijd. Perfect.”

Quote Ik vond ze in Italië, ook nog eens in de uitverkoop, met 50 procent korting. Van 800 voor 400 euro! Mijn hart maakte een sprongetje Nathalie Driessen uit Amsterdam

Waar kon je ze kopen?

,,Ik begon online te zoeken, zo doe ik dat meestal. Ik kijk altijd eerst bij afbeeldingen, dan vind je namelijk alles. Maar als je erop klikt, staat er meestal ‘niet beschikbaar’, zeker als het van een oude collectie is, zoals deze laarzen.

Ik weet niet hoeveel uur ik heb zitten googelen, soms ga ik tijdens zo’n speurtocht avondenlang door met zoeken tot ik in slaap val. Uiteindelijk vond ik ze via ‘afbeeldingen’ bij een outlet in Florence, Italië. Ook nog eens in de uitverkoop, met 50 procent korting. Van 800 voor 400 euro! Mijn hart maakte een sprongetje. Dat de enige beschikbare maat 36 was terwijl ik eigenlijk 36,5 of 37 moet hebben, daar kon ik me niet door laten tegenhouden, nu ik ze eindelijk gevonden had. Ik gokte het erop.”



Tekst loopt door na de foto.

Volledig scherm Nathalie Driessen. © Privé foto

Kwam je er meteen achter dat je er niet op kon lopen?

,,Ze werden bezorgd, ik deed de doos open en was helemaal van: wow, wat zijn ze mooi! Maar ook oeh, ze zien er wel een beetje klein uit. Toen ik ze aandeed, wist ik het zeker. Ze waren net te klein en qua hak veel te hoog. Ik kon er amper op staan, laat staan lopen. Maar ik dacht: dat mag niet, dat kan gewoon niet. Ik heb er zoveel geld aan uitgegeven. Ik heb er zo lang naar gezocht en me er zo op verheugd. Ik kon ze natuurlijk terugsturen en mijn geld terugkrijgen maar ik was zo verliefd op die laarzen en ik wist dat ik ze nergens anders meer zou kunnen vinden.”

Ook een geldflater begaan? Een misser waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven en wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@dpgmedia.nl.

Dus je ging er gewoon op lopen?

,,Ik ben eerst naar de schoenmaker gegaan en heb met hem overlegd. Hij stelde voor om ze op te laten rekken. Ik heb de hak, die 9 cm was, laten afzagen. Dat ging, maar het oprekken van de laars hielp niet. Tot twee keer toe heeft de schoenmaker ze opgerekt; ze zijn nog steeds te klein.

Vorig jaar heb ik ze nog een keer uit de kast gehaald maar ik had aan het einde van de dag zo’n pijn aan mijn voeten dat ik daar niet meer aan begin. Ik heb geen zin meer om te lijden voor een paar mooie laarzen.”

Waarom verkoop je ze niet gewoon?

,,Ik twijfel. Misschien wil ik nog één keer kijken of ik ze misschien kan laten oprekken. Als dat weer niet helpt, zal ik ze op Vinted zetten. Aan de schoenmaker was ik toen ook al meer dan 50 euro kwijt. Maar eigenlijk wil ik ze niet kwijt. Ik vind ze nog steeds fantastisch. Ze zijn definitief mijn duurste, maar meest geliefde miskoop.”

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.