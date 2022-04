Nederland is niet alleen: ook andere eurolanden kampen met hoge inflatie

De prijzen in Nederland gaan door het dak. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de inflatie vorige maand opgelopen tot bijna 12 procent. Ook andere Europese lidstaten kampen met oncontroleerbare inflatie sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne.

Cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat laten zien dat ook in veel andere eurolanden het leven fors duurder wordt. De inflatie bedroeg gemiddeld 7,5 procent, tegen 5,9 procent in februari. Net als in de voorgaande maanden gaat het om een nieuw record. Sinds de invoering van de euro stegen de prijzen niet zo hard als vorige maand.

Nederland zit met een inflatie van 12 procent wel in de groep landen met de hoogste prijsstijgingen, samen met Litouwen (+15,6%), Estland (+14,8%) en Letland (+11,2%). Vooral de dure energie drijft de inflatie op. Daarnaast zijn de voedselprijzen gestegen. Door de oorlog in Oekraïne is graan bijvoorbeeld schaarser geworden, wat de prijs van tal van etenswaren omhoog jaagt.

Nederlanders die de grens willen oversteken voor goedkopere producten worden dus teleurgesteld. Hoewel tanken in België nog iets goedkoper is, stijgt daar de boodschappenrekening ook enorm. In Frankrijk zijn de energieprijzen bevroren, waardoor de verwarming er een graadje hoger kan.

België (+9,3%)

Onze zuiderburen kampen volgens Eurostat met een inflatie van 9,3 procent. Volgens premier Alexander De Croo zal de federale regering de komende weken maatregelen nemen om de koopkracht te beschermen. België nam al eerder maatregelen om de hoge energieprijzen aan te pakken. Zo daalde de btw op elektriciteit en gas naar 6 procent. Ook de accijnzen voor diesel en benzine gingen naar beneden.

In België speelt ook de automatische koppeling van de lonen aan de inflatie mee. In tegenstelling tot Nederland stijgen de lonen mee wanneer de prijzen omhooggaan. Op het eerste gezicht iets positiefs, maar hogere lonen kunnen een aanleiding zijn voor nieuwe prijsstijgingen.

Frankrijk (+5,1%)

Bij de Fransen is de situatie iets minder somber. Daar bleef een stijging van de inflatie ‘beperkt’ tot 5,1 procent. De beslissing om de energieprijzen te bevriezen op het niveau van oktober speelt hier een grote rol bij. Die maatregel kost de overheid, de belastingbetaler dus, wel tientallen miljarden. Een tijdje geleden besliste de regering om eveneens de brandstofprijzen aan te pakken. In Frankrijk is de druk ook groot om de koopkracht te repareren, vanwege de presidentsverkiezingen die op 10 april plaatsvinden.

Litouwen (+15,6%)

Litouwen heeft de ondankbare eer om op de eerste plaats te staan. Met een inflatie van meer dan 15 procent laten ze landen zoals Malta (4,6%), Portugal (5,5%) en Finland (5,6%) ver achter zich. Ook hier spelen de energieprijzen weer een rol. Om te vermijden dat burgers in koude woningen achterblijven, besliste de regering om de btw (tijdelijk) naar nul te brengen.

Hoewel alle regeringen in de Europese Unie dus maatregelen nemen, lijkt het einde van de stijgende prijzen nog niet in zicht. In Nederland is vanaf vrijdag de accijns op brandstof verlaagd, maar premier Mark Rutte waarschuwde al dat een dalende koopkracht dit jaar niet te voorkomen is.

