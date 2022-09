Nieuwe klanten van energieleveranciers betalen soms drie keer meer dan bestaande klanten

Vaste energiecontracten worden in Nederland steeds zeldzamer. Als deze contracten aflopen worden ze standaard vervangen door flexibele of variabele contracten. De nieuwe klanten, vooral jongeren en gescheiden mensen, trekken hierbij aan het kortste eind. Zij betalen soms drie keer meer voor dezelfde energie dan bestaande klanten. Hoe werkt dat precies?

Afgelopen week kwam in het nieuws dat energiemaatschappij Vattenfall de tarieven voor energie verhoogt. In het voorjaar en in de zomer ging het gemiddeld om 11 en 20 euro per maand en vanaf oktober komt daar gemiddeld 75 euro bovenop. Met de verhoogde variabele tarieven komen Vattenfallklanten vanaf 1 oktober gemiddeld uit op 250 euro per maand.

Hogere energietarieven voor nieuwe klanten

Dit bedrag is hoger voor nieuwe klanten. Zij moeten bij het modelcontract van Vattenfall 0,910634 euro per kWh betalen, bij Essent is het 0,89630 euro en bij energiemaatschappij Eneco zelfs 1,03479 euro. ,,De energieprijs is dus de magische grens van 1 euro overgegaan”, zegt Joris Kerkhof, manager energie bij Independer. ,,Dat is geen goed nieuws. We weten namelijk niet wat de nieuwe bovengrens is. Nu kan het alle kanten op. Het is eigenlijk ‘dezelfde’ magische grens als 2 euro voor een liter benzine.”

Quote Een boete van 100 euro is snel terugver­diend als de concurrent echt goedkoper is Joris Kerkhof

Verschil prijzen bestaande en nieuwe klanten

Maar waar iedere klant hetzelfde betaalt voor een liter benzine, verschilt dit bij de energieprijzen per huishouden. ,,We zien dat bestaande klanten bij sommige energieleveranciers, zoals Eneco en Vattenfall, soms zo’n 50 cent minder betalen per kWh en voor gas zelfs 2 euro goedkoper uit kunnen zijn”, zegt Kerkhof. ,,Nieuwe klanten betalen dus drie keer meer dan bestaande klanten. Als dit doorzet is het uiteindelijk niet meer te betalen.”

De energiemaatschappijen voeren deze grote prijsverschillen door omdat ze nieuwe klanten willen afschrikken, stelt Kerkhof. ,,De energieleverancier moet extra energie inkopen voor nieuwe klanten en die bedragen zijn tegenwoordig heel hoog. De maatschappij moet er dus zeker van zijn dat de nieuwe klant deze energie blijft afnemen. Bij de bestaande klanten is de energie voor dit jaar al tegen een lager tarief al ingekocht, dus daar lopen ze een minder risico.”

Er bestaat namelijk een grote kans dat de ‘dure’ nieuwe klant overstapt naar de concurrent zodra de energieprijzen dalen. ,,Deze klant moet dan 100 euro boete betalen, maar zo'n bedrag is snel terugverdiend als de concurrent echt goedkoper is.” Uiteindelijk blijft de oorspronkelijke energiemaatschappij met een grote geldstrop achter. ,,Ze hebben dure energie, zonder dat iemand er nog voor betaald. Ze doen er dus alles aan om dit risico te voorkomen.

Quote De leveran­cier moet hoog inkopen en deze kosten mogen doorbere­kend worden naar de klant Woordvoerder van Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Energie is een basisbehoefte

Toch kan een energiemaatschappij klanten niet weigeren. ,,Mensen hebben gewoon energie en gas nodig. Als iemand op zichzelf gaat wonen of net gescheiden is, dan moet diegene wel een nieuw contract afsluiten. Je kan niet in een huis zonder energie zitten. Ze zijn dus verplicht om meer te betalen dan bestaande klanten”, zegt Kerkhof.

Het verschil in prijzen mogen energiemaatschappijen gewoon toepassen, vertelt de woordvoerder van Autoriteit Consument & Markt (ACM). ,,Wie zien steeds vaker dat nieuwe klanten meer betalen dan bestaande klanten, maar hier kunnen wij niets tegen doen.”

ACM controleert alleen of energiemaatschappijen geen oneerlijke vergoedingen doorberekenen naar de klanten en het verschil tussen inkoop en verkoop dus niet te hoog is. ,,Dat is hier niet aan de hand. De leverancier moet hoog inkopen en deze kosten mogen doorberekend worden naar de klant.” Dat bestaande klanten minder betalen mag ook. ,,Bestaande klanten kunnen ‘korting’ krijgen, omdat voor hen de energie al ingekocht tegen een lager bedrag.”

,,De overheid kan maatregelen treffen door bijvoorbeeld subsidie of een grens te stellen op de energieprijs. Maar daar gaan wij niet over”, aldus de woordvoerder van ACM. Kerkhof legt uit dat er al wel gesprekken gaande zijn om de overstapboete te verhogen. ,,Dat geeft energiemaatschappijen meer zekerheid, waardoor ze de tarieven misschien weer naar beneden kunnen bijstellen.”

Veel bijbetalen aan het einde van het jaar

Tot die tijd adviseert Kerkhof om vooral ook naar de kleine lettertjes op het energiecontract te kijken. ,,Als je een variabel contract hebt kunnen de prijzen maandelijks, per kwartaal, elk half jaar of jaarlijks wijzigen. En als de markt dat wil, dan kunnen ze het tussentijds aanpassen, zoals bij Vattenfall is gebeurd. Wees hier dus goed van bewust.”

Het kan namelijk zo zijn dat het voorschot niet automatisch mee verandert. ,,Dan betaal je maandelijks even veel, maar moet je aan het eind van het jaar opeens ontzettend veel bij betalen.”

Daarnaast kunnen mensen ook kiezen voor dynamische contracten. ,,Bij deze contracten verandert de prijs van energie en gas dagelijks of soms zelfs ieder uur. De prijzen hangen direct samen met de beurs.” Als je dus vandaag om 13.30 uur 1 euro per kWh betaald, kan dat om 15.30 uur 0,90 cent zijn en een uur later weer 0,95 cent. ,,In de zomer ben je misschien dan 100 euro per maand kwijt, maar in de winter 500 euro. Let dus op dat je in de zomer geld spaart, zodat je de klap in de winter kan opvangen.”

