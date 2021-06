Notarisverhalen geven kijkje in de ziel: ‘Erfenissen gaan altijd over emoties’

Big spenders Lonneke (36) koopt in één keer 200 bloembol­len of haalt de Rituals leeg

1 juni Mensen met een gat in de hand zijn er in alle soorten en maten. De één wil zijn of haar leven beteren, de ander ziet het als een hobby om het geld rijkelijk te laten vloeien, weer een ander gelooft dat veel spenderen juist meer geld oplevert. In deze nieuwe reeks vertellen big spenders hun verhaal. Deze week: Lonneke Tomas (36), die geld apart houdt voor buitenissige uitgaven die zij doet tijdens haar hypomane episoden.