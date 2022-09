‘Om 08.00 uur stonden er zo’n 15 mensen te kibbelen rond een koeling met kortingsproducten’

Ik krijg mijn dochter maar niet aan het lezen en bedacht me dat een leuk tijdschrift misschien wel uitkomst zou kunnen bieden. Nadat ik de kinderen naar school heb gebracht, fietst ik ’s ochtends direct door naar de supermarkt. Je kan er normaal gesproken om 08.00 uur ’s morgens een kanon afschieten zonder iemand te raken, maar deze dag niet. Zeker zo’n 15 mensen staan te kibbelen rond een koeling met allerlei kortingsproducten.

Dit is het nieuwe normaal. Voor zover het normaal is. Want het is wel écht van de zotte dat je elke week bang bent als je bij de kassa staat. We zijn allemaal op zoek naar manieren om ons te kunnen wapenen tegen de hoge inflatie. We willen allemaal minder geld kwijt zijn aan boodschappen. De extreme prijzen zijn dan ook het gesprek van de dag in mijn praktijk. Wat kun je er tegen doen?

Quote Je zult alles letterlijk en figuurlijk uit de kast moeten trekken om niet te veel geld kwijt te zijn Carolien Vos

Gevulde voorraadkast

,,Kijk altijd eerst wat je op voorraad hebt”, zeg ik tegen de vrouw die tegenover me zit omdat ze geld wil besparen. ,,Daar verzin je dan een gerecht mee.” Ze kijkt me vragend aan. ,,Ik heb eigenlijk nooit voorraad”, geeft ze toe. Na doorvragen blijkt dat ze maandelijks net een beetje geld tekort komt en dat een voorraad aanleggen haar daarom niet lukt. ,,Daar gaan we dan nu voor zorgen”, zeg ik.

Je zult alles letterlijk en figuurlijk uit de kast moeten trekken om niet te veel geld kwijt te zijn. We brainstormen wat mevrouw nog kan doen aan haar boodschappenrekening. Ter plekke wordt de too good to go-app geïnstalleerd, waarmee je overgebleven eten met korting kunt kopen. Je slaat met deze app twee vliegen in één klap. Je bent zelf voordeliger uit én je voorkomt voedselverspilling.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Minder vlees en aanbiedingen doorspitten

Ze besluit ook dat ze niet elke keer dag meer vlees zal eten en ze spit nu elke week de aanbiedingen door. Uiteindelijk bespaart ze hier zo’n 100 euro per maand mee, waarmee ze, onder andere, kan zorgen voor een gevulde voorraadkast.

Zelf realiseerde ik me, die ochtend in de supermarkt, nog meer dan ooit daarvoor, dat niemand voor de lol zo vroeg al bij de kortingsproducten staat om te vechten voor een klein stukje kip van 1,50 euro. Kijkend naar het tijdschrift in mijn hand, voelde ik me toch wat bezwaard. Ik legde het terug en die middag reden we langs de bibliotheek. Onze creativiteit zal de komende maanden nog wel vaker op de proef gesteld worden.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.