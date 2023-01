Ondanks stijgende prijzen blijven Nederlanders gewoon vakantie vieren

Zes keer per jaar meet het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) het reissentiment en de vakantieplannen van Nederlanders en internationale reizigers uit zes landen. De nieuwste Vakantiemonitor laat een ding duidelijk zien: de reiswens is nog net zo vurig als voorheen.

80 procent van de ondervraagden, afkomstig uit Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, is van plan om op vakantie te gaan dit jaar. ,,We zien dat mensen heel graag willen blijven reizen, de intentie om in 2023 op vakantie te gaan is hoog”, zegt Jos Vranken, directeur van NBTC.

Of al die reiswensen leiden tot meer boekingen, is de vraag. In het NBTC-onderzoek zegt 25 procent een vakantie geboekt te hebben. Vranken: ,,Inflatie, energieprijzen, het consumentenvertrouwen en corona maken het lastiger te voorspellen of mensen hun vakantie-intentie ook daadwerkelijk omzetten in een boeking.”

Reisorganisaties twijfelen er niet aan. Review- en boekingssite Zoover wijst op de stijging van het aantal boekingen in de laatste week van december en de eerste week van januari. In die periode zijn 2,5 keer zoveel vakanties geboekt dan gemiddeld in die periode. Een derde van de Nederlanders die boeken, heeft de meivakantie al vastgelegd, een op de vijf zijn zomervakantie. En niet geheel verrassend: Spanje is met een aandeel van 32,3 procent het populairst.

All-inclusive

Ook bij TUI komt Spanje als favoriet uit de bus. Het is de meest geboekte bestemming voor deze zomer, op de voet gevolgd door Griekenland en Turkije. Ook TUI heeft niet de indruk dat Nederlanders hun vakanties laten schieten door alle prijsstijgingen, maar het ziet wel dat het van invloed is de vakantiekeuze: all-inclusivereizen zitten in de lift.

Zo staat het aantal vakanties geboekt op basis van all-inclusive binnen Europa nu al op +75 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vakantiegangers weten dan precies waar ze met de prijs aan toe zijn. ,,Het verklaart mede de enorme stijging van het aantal al geboekte vakanties naar Turkije komende zomer; de vakantiebestemming bij uitstek waar een enorm aanbod aan all-inclusiveresorts is”, aldus TUI.

Populair

Nederland blijft volgens het NBTC-onderzoek onverminderd populair. De verwachting is dat het aantal mensen dat in eigen land op vakantie gaat, dit jaar weer licht stijgt. Waar in 2022 11 procent meer mensen op vakantie ging in eigen land, stijgt dat vermoedelijk met 2 procent naar 13 procent ten opzichte van pre-coronajaar 2019.

Maar ook verre reizen doen het goed, zien de reisorganisaties. Zo was Bali voor corona een van de populairste verre bestemmingen en is dit eiland op weg naar het oude niveau van 2019. Het lijkt erop dat reizigers het verre oosten sowieso gemist hebben de afgelopen jaren. Vakanties naar Indonesië en Thailand worden ‘ingehaald’, klinkt het.

Hoewel Nederlanders prijsbewuster zeggen te zijn, blijkt de gemiddelde reissom die consumenten uitgeven aan hun vakantie de afgelopen drie jaar wel fors te zijn gestegen: van 1647,20 euro in 2019 naar 1954,18 euro in het huidige boekingsseizoen (+18,6 procent). Tussen 2021 en 2022 was die stijging 6,5 procent. Een lichtpuntje lijkt er wel, als we Zoover mogen geloven. ,,Sinds eind vorig jaar zijn de prijzen nauwelijks meer gestegen”, zegt Sterre Hoek van de reviewsite.

