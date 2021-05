Pensioenstelsel wordt een jaar later hervormd; dit betekent het voor jou

De wet over het nieuwe pensioenstelsel gaat niet in 2022, maar in 2023 in. De invoering van het nieuw stelsel wordt dus ook een jaar uitgesteld en verhuist naar 2027. Wat zijn daarvan de consequenties voor alle gepensioneerden en deelnemers? Vijf vragen en antwoorden.

Het uitstel van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel hing al langer in de lucht. Maandag meldde demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees officieel aan de Tweede Kamer dat de behandeling van de wetgeving niet meer dit jaar plaatsvindt, maar volgend jaar. Dat betekent dat ook de invoering van het nieuwe stelsel een jaar opschuift, van 2026 naar 2027.

1. Wat houdt dat nieuwe pensioenstelsel ook al weer in?

In het huidige pensioenstelsel is de rente een dominante factor in de bepaling van de hoogte van de pensioenen. Hoe lager de rente, hoe minder geld pensioenfondsen kunnen uitkeren. En de rente daalt al tijdenlang. Dat leidde er de afgelopen tien jaar al toe dat de pensioenpotten steeds voller werden, maar de pensioenen niet konden worden verhoogd, en soms zelfs werden verlaagd. Gepensioneerden claimen dat ze daardoor al 20 procent koopkrachtverlies hebben geleden.



In het nieuwe stelsel bepaalt het rendement op de beleggingen de hoogte van het pensioen. Als het vermogen van een pensioenfonds groeit, kunnen de pensioenen omhoog. Als het slecht gaat, wordt er gekort. De verwachting is dat de pensioenen per saldo zullen stijgen. Dat geldt ook voor de deelnemers, de mensen die nu nog premie betalen. Ook hun pensioenopbouw wordt groter.

2. Er wordt al jaren over het nieuwe pensioenstelsel gepraat. Waarom wordt de invoering nu weer uitgesteld?

Zorgvuldigheid gaat boven snelheid, is het antwoord. Het gaat om een complexe stelselwijziging met grote belangen. Hoe wordt bijvoorbeeld de pensioenpot van zo’n 1700 miljard euro straks verdeeld? Hoeveel gaat er naar de gepensioneerden en hoeveel naar de jongeren? Maar ook juridische vragen als: moet ik straks gedwongen mee naar het nieuwe stelsel of mag ik mijn opgebouwde rechten gewoon behouden? Daarover buigen tal van instanties zoals de Raad van State en de Raad voor de Rechtspraak zich nog. Ook pensioenfondsen moeten de tijd krijgen zich aan te passen.



3. Wat betekent een jaar uitstel voor gepensioneerden en deelnemers?

Dat is moeilijk te zeggen. Als uitstel betekent dat de huidige strenge regels nog een jaar langer gelden, raakt een eventuele verhoging van de pensioenen ook verder uit het zicht. Dat tast het draagvlak voor het nieuwe stelsel aan, waarschuwt de Koepel Gepensioneerden (KG), waarbij verschillende organisaties van ouderen en gepensioneerden zijn aangesloten. Gepensioneerden zien dat de belofte van stijgende pensioenen steeds verder naar achteren verschuift.



4. Is die vrees terecht?

Minister Koolmees heeft al aangegeven dat hij de regels voor korten tijdelijk versoepelt, zodat pensioenfondsen alleen hoeven te korten als ze er erg slecht voor staan. De laatste maanden is de rente weer wat aan het stijgen, dus de meeste pensioenfondsen zitten aan de goede kant van de streep. Maar als de rente verder daalt, komt de kortingsdiscussie terug.



5. Is er wat aan te doen?

Zeker. Pensioenfondsen, sociale partners en gepensioneerden pleiten ervoor om in de overgangsfase naar het nieuwe stelsel alvast met de nieuwe soepele regels te werken. Dan is de kans op verhoging van de pensioenen groter. Maar Koolmees heeft niet aangegeven of hij hier voorstander van is of niet.

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een handig overzicht, van het nut van een pensioenverzekering tot de hoogte van je pensioenuitkering, vind je hier bij Independer.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: