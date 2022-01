Presentator Edson da Graça volgt jongeren met schulden: ‘Apart dat er zo’n taboe op rust’

Armoede-wethouder Marjolein Moorman groeide op in chique Wassenaar: ‘Zij gingen skiën, wij fietsten naar Texel’

Ze groeide op tussen rijke kinderen met hockeysticks terwijl ze zelf rondliep in kleren van de kringloop. Marjolein Moorman (47), wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering in Amsterdam, weet hoe het is elke cent te moeten omdraaien. ‘We doen alsof succes een keuze is, maar wat kun je eraan doen als je ouders amper Nederlands spreken?’

30 januari