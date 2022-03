Reza en Sahar bouwden wellness-walhalla, maar toen begon alle ellende: ‘Zitten diep in de schulden’

Na tien jaar schulden heeft Milou nu eigen bedrijf: ‘Verdien in jaar nu meer dan ik ooit in de min stond’

Milou van Hassel (34) is 21 jaar oud wanneer ze flink in de schulden terechtkomt: het gevolg van een break-up en een huis onder water. Gemotiveerd begint ze met aflossen – tien jaar lang – tot ze eindelijk weer de nul aantikt. Nu, weer drie jaar verder en inmiddels succesvol ondernemer, is ze klaar om haar verhaal te delen. Daarmee bereikt ze op LinkedIn bijna een miljoen mensen. ,,Het is bizar hoeveel Nederlanders in hetzelfde schuitje zitten.”

27 maart